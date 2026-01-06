Durdurulamıyor! Bakırın fiyatı kısa sürede yüzde 20 arttı

Bakır, ton başına 13 bin doları aşarak tarihî zirvesini yeniledi. Fiyatlardaki bu yükselişle birlikte bakır, güçlü yükseliş trendini koruduğunu bir kez daha ortaya koydu.



Uzmanlara göre; jeopolitik belirsizlikler, sıkı para politikaları ve küresel enerji dönüşümü metal piyasalarına olan talebi canlı tutuyor.



İşte bakır rekorundan tüm detayla ve rakamlar...