Durdurulamıyor! Bakırın fiyatı kısa sürede yüzde 20 arttı

Bakır, ton başına 13 bin doları aşarak tarihî zirvesini yeniledi. Fiyatlardaki bu yükselişle birlikte bakır, güçlü yükseliş trendini koruduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Uzmanlara göre; jeopolitik belirsizlikler, sıkı para politikaları ve küresel enerji dönüşümü metal piyasalarına olan talebi canlı tutuyor.
İşte bakır rekorundan tüm detayla ve rakamlar...
13 BİN DOLARI İLK KEZ AŞTI
Bakır fiyatları, ton başına 13 bin doları ilk kez aşarak yükselişini hız kesmeden sürdürdü.
ADIM ADIM REKOR SEVİYE
Pazartesi günü yüzde 4'ün üzerinde değer kazanan bakır, Londra Metal Borsası'nda (LME) yüzde 1,5 daha yükselerek ton başına 13.187 dolarla rekor seviyeye ulaştı.
YÜZDE 20'Yİ AŞTI
Kasım ortasından bu yana fiyatlardaki toplam artış yüzde 20'yi aştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın olası ithalat tarifeleri nedeniyle ABD'de bakır fiyatları, LME'ye göre kalıcı şekilde daha yüksek işlem görmeye başladı.
Söz konusu durum, küresel arzda sıkıntı yaşanabileceği endişesini artırırken, veri merkezlerinden elektrikli araç bataryalarına kadar geniş kullanım alanı olan bakıra yönelik yatırım iştahını da destekledi.
BMO Capital Markets emtia analisti Helen Amos, ABD'de stoklardaki tarihi artışın hâlâ küresel bakır fiyatlarını yönlendiren temel etken olduğunu vurguladı.
Marex'ten kıdemli baz metaller stratejisti Al Munro ise, Şili'deki Mantoverde madeninde süren grevin piyasada spekülatif işlemleri tetiklediğine dikkat çekti.