Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Durdurulamıyor! Bakırın fiyatı kısa sürede yüzde 20 arttı

Ocak 06, 2026 09:45
1
Durdurulamıyor! Bakırın fiyatı kısa sürede yüzde 20 arttı

Bakır, ton başına 13 bin doları aşarak tarihî zirvesini yeniledi. Fiyatlardaki bu yükselişle birlikte bakır, güçlü yükseliş trendini koruduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlara göre; jeopolitik belirsizlikler, sıkı para politikaları ve küresel enerji dönüşümü metal piyasalarına olan talebi canlı tutuyor.

İşte bakır rekorundan tüm detayla ve rakamlar... 

2
Durdurulamıyor! Bakırın fiyatı kısa sürede yüzde 20 arttı

13 BİN DOLARI İLK KEZ AŞTI

Bakır fiyatları, ton başına 13 bin doları ilk kez aşarak yükselişini hız kesmeden sürdürdü.

3
Durdurulamıyor! Bakırın fiyatı kısa sürede yüzde 20 arttı

ADIM ADIM REKOR SEVİYE 

Pazartesi günü yüzde 4'ün üzerinde değer kazanan bakır, Londra Metal Borsası'nda (LME) yüzde 1,5 daha yükselerek ton başına 13.187 dolarla rekor seviyeye ulaştı.

4
Durdurulamıyor! Bakırın fiyatı kısa sürede yüzde 20 arttı

YÜZDE 20'Yİ AŞTI 

Kasım ortasından bu yana fiyatlardaki toplam artış yüzde 20'yi aştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın olası ithalat tarifeleri nedeniyle ABD'de bakır fiyatları, LME'ye göre kalıcı şekilde daha yüksek işlem görmeye başladı.

 

5
Durdurulamıyor! Bakırın fiyatı kısa sürede yüzde 20 arttı

Söz konusu durum, küresel arzda sıkıntı yaşanabileceği endişesini artırırken, veri merkezlerinden elektrikli araç bataryalarına kadar geniş kullanım alanı olan bakıra yönelik yatırım iştahını da destekledi.

6
Durdurulamıyor! Bakırın fiyatı kısa sürede yüzde 20 arttı

BMO Capital Markets emtia analisti Helen Amos, ABD'de stoklardaki tarihi artışın hâlâ küresel bakır fiyatlarını yönlendiren temel etken olduğunu vurguladı.

Marex'ten kıdemli baz metaller stratejisti Al Munro ise, Şili'deki Mantoverde madeninde süren grevin piyasada spekülatif işlemleri tetiklediğine dikkat çekti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.