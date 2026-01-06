Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Avrupa'da çare bulunmadı, Türkiye'de hayata tutundu! Tıp literatürüne geçen başarı

Almanya'da doktorların "Yaşın ve hastalıkların nedeniyle ameliyat edilemezsin" diyerek ameliyat etmeye çekindiği 75 yaşındaki Emine Yalçın, Türkiye'de hayata tutundu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, yaşlı kadını göğsünü yarmadan ve kalbini durdurmadan ameliyat ederek tıp literatürüne geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avrupa'da çare bulunmadı, Türkiye'de hayata tutundu! Tıp literatürüne geçen başarı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 09:20

Almanya'da yaşayan 75 yaşındaki Emine Yalçın'ın yeniden hayata tutunma hikayesi adeta filmlere konu olacak cinsten.

"Mitral Kapak Yetmezliği" hastalığı bulunan Emine Yalçın, tedavi olabilmek için Almanya'da iki farklı hastaneye başvurdu. Yalçın'a, "Risk çok yüksek, ameliyat olamazsın" denildi. Diyabet, böbrek yetmezliği ve geçmişteki kanser öyküsü nedeniyle Avrupa'da ameliyat edilmeyen yaşlı kadın, son bir umutla rotasını Türkiye'ye çevirdi. Medipol Acıbadem Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, riskli hastayı özel bir teknikle yeniden hayata bağladı.

Avrupa'da çare bulunmadı, Türkiye'de hayata tutundu! Tıp literatürüne geçen başarı

TEDAVİ TIP LİTERATÜRÜNE GEÇTİ

Hastanın ileri yaşına ve ek rahatsızlıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Hastamızın böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve geçmişte geçirdiği meme kanseri ameliyatı vardı. Almanya’da iki kez yüksek risk nedeniyle ameliyat şansı verilmemişti. Biz ise sağ koltuk altından küçük kesiyle ve kalbi durdurmadan mitral kapağını biyolojik kapakla değiştirdik. Bu yöntem, hem riskleri azalttı hem de toparlanma sürecini hızlandırdı" dedi.

Özellikle ek hastalığı olanlarda küçük kesiyle yapılan ameliyatların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Köksal, "Göğüs kafesini önden açmadan ve kalbi durdurmadan yapılan bu yöntem, komplikasyon riskini en aza indiriyor. Yüksek riskli hastalarda hayat kurtarıcı oluyor. Emine Hanım da 7’nci günde taburcu edilecek, konforlu bir yaşama dönecek" diye konuştu.

Avrupa'da çare bulunmadı, Türkiye'de hayata tutundu! Tıp literatürüne geçen başarı

Cengiz Köksal böylece, yaşlı kadını göğsünü yarmadan ve kalbini durdurmadan ameliyat ederek tıp literatürüne geçecek bir başarıya imza attı.

"NEFES ALABİLİYORUM"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın verdiği mutluluğu paylaşan Emine Yalçın, "Almanya’da bana ‘Ameliyat olamazsın, riskli’ dediler. Nefes alamıyor, vücudumda su toplanıyordu. Eve gönderildim. Umudumu yitirmiştim. Son çare olarak Türkiye’ye geldim, Cengiz Hocayı buldum. Allah razı olsun, yeniden nefes alabiliyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
11 ilde 'Sanal Kıskaç' operasyonu! 827 milyon liralık vurgun: 17 şüpheli yakalandı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.