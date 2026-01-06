Erkek sürücünün hakaret ettiği kadın çileden çıktı! Aracından inip böyle saldırdı

Kategoriler
İstanbul Esenyurt’ta trafikte yaşanan sözlü tartışma kısa süreli gerginliğe yol açtı. Servisteki erkeklerin, kadına hakaret etmesi üzerine tansiyon iyiden iyiye arttı. Aracından inen kadın, kendisine hakaret eden erkeklere saldırdı. Yaşanan gerginlik, çevrede bulunan başka bir kadının araya girerek müdahale etmesiyle büyümeden sona erdi. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.