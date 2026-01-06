İstanbul yakınında ev almak isteyenler dikkat! Marmara Bölgesi'nin konut fiyatı en az artan şehri

Kategoriler
İstanbul çevresinde konut arayan yatırımcılar için 2025 verileri dikkat çekici bir fırsat alanına işaret ediyor. Enflasyonun %30,89 olduğu yılda, Marmara Bölgesi’nde yer alan bir şehirde konut fiyat artışında enflasyonun ve ortalama fiyat artışının gerisinde kaldı.
Peki İstanbul’a yakınlığına rağmen fiyat artışının sınırlı kaldığı o şehir hangisi? İşte tüm rakamlar ve detaylar...
Türkiye’de 2025 enflasyonu açıklandı. Geçen yıl konut piyasasında reel olarak değer kaybı yaşayan iller de belli oldu.
Türkiye’de 2025’te enflasyon %30,89 oldu. ‘Daire’ nitelikli konutlarda ise ortalama metrekare fiyatı %28,10 arttı. Bazı şehirlerdeki artışlar ise yıllık TÜFE’nin belirgin olarak altında kaldı.
Geçen yıl Türkiye’de konut fiyatlarının en az arttığı şehirler şöyle sıralandı:
- Kilis: 16.474 TL/m2 (%7,55)
- Hatay: 24.269 TL/m2 (%18,38)
- Burdur: 29.224 TL/m2 (%18,45)
- Hakkâri: 17.982 TL/m2 (%21,48)
- Osmaniye: 19.662 TL/m2 (%21,68)
- Amasya: 26.979 TL/m2 (%22,19)
- Malatya: 20.101 TL/m2 (%23,33)
Artvin: 26.095 TL/m2 (%24,84)
- Kırklareli: 32.858 TL/m2 (%24,92)
- Erzincan: 28.011 TL/m2 (%25,95)
- Eskişehir: 30.638 TL/m2 (%26,11)
Bilecik: 26.546 TL/m2 (%26,25)
- Kahramanmaraş: 23.875 TL/m2 (%26,79)
- Yozgat: 23.768 TL/m2 (%27,03)
- Bayburt: 23.907 TL/m2 (%27,42)
Listede büyükşehir statüsünde 3 il bulunuyor. Bunlar Eskişehir, Malatya ve Kahramanmaraş… İstanbul ve Ankara arasındaki konumu ve “öğrenci şehri” özelliğiyle öne çıkan Eskişehir’de yıllık ortalama fiyat artışı %26,11 olarak gerçekleşiyor ve TÜFE’nin yaklaşık 5 puan gerisinde kalıyor.
MARMARA'DA BİLECİK
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Listede Hatay hariç 14 ilin denizle sınırı olmaması da dikkat çekiyor. Türkiye’nin nüfusu en yoğun ve gelişmiş bölgesi olarak öne çıkan Marmara Bölgesi illerinden Bilecik de %26,25 oranla fiyat artışlarının en düşük gerçekleştiği iller arasında kendini gösteriyor.