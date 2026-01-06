İstanbul yakınında ev almak isteyenler dikkat! Marmara Bölgesi'nin konut fiyatı en az artan şehri

Menü Kapat
Ocak 06, 2026 10:10
1
İstanbul çevresinde konut arayan yatırımcılar için 2025 verileri dikkat çekici bir fırsat alanına işaret ediyor. Enflasyonun %30,89 olduğu yılda, Marmara Bölgesi’nde yer alan bir şehirde konut fiyat artışında enflasyonun ve ortalama fiyat artışının gerisinde kaldı.

Peki İstanbul’a yakınlığına rağmen fiyat artışının sınırlı kaldığı o şehir hangisi? İşte tüm rakamlar ve detaylar...

2
Türkiye’de 2025 enflasyonu açıklandı. Geçen yıl konut piyasasında reel olarak değer kaybı yaşayan iller de belli oldu.

Türkiye’de 2025’te enflasyon %30,89 oldu. ‘Daire’ nitelikli konutlarda ise ortalama metrekare fiyatı %28,10 arttı. Bazı şehirlerdeki artışlar ise yıllık TÜFE’nin belirgin olarak altında kaldı.

 

3
Geçen yıl Türkiye’de konut fiyatlarının en az arttığı şehirler şöyle sıralandı:

- Kilis: 16.474 TL/m2 (%7,55)
- Hatay: 24.269 TL/m2 (%18,38)
- Burdur: 29.224 TL/m2 (%18,45)

 

4
- Hakkâri: 17.982 TL/m2 (%21,48)
- Osmaniye: 19.662 TL/m2 (%21,68)
- Amasya: 26.979 TL/m2 (%22,19)
- Malatya: 20.101 TL/m2 (%23,33)

5
Artvin: 26.095 TL/m2 (%24,84)
- Kırklareli: 32.858 TL/m2 (%24,92)
- Erzincan: 28.011 TL/m2 (%25,95)
- Eskişehir: 30.638 TL/m2 (%26,11)

6
Bilecik: 26.546 TL/m2 (%26,25)
- Kahramanmaraş: 23.875 TL/m2 (%26,79)
- Yozgat: 23.768 TL/m2 (%27,03)
- Bayburt: 23.907 TL/m2 (%27,42)

7
Listede büyükşehir statüsünde 3 il bulunuyor. Bunlar Eskişehir, Malatya ve Kahramanmaraş… İstanbul ve Ankara arasındaki konumu ve “öğrenci şehri” özelliğiyle öne çıkan Eskişehir’de yıllık ortalama fiyat artışı %26,11 olarak gerçekleşiyor ve TÜFE’nin yaklaşık 5 puan gerisinde kalıyor.

8
MARMARA'DA BİLECİK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Listede Hatay hariç 14 ilin denizle sınırı olmaması da dikkat çekiyor. Türkiye’nin nüfusu en yoğun ve gelişmiş bölgesi olarak öne çıkan Marmara Bölgesi illerinden Bilecik de %26,25 oranla fiyat artışlarının en düşük gerçekleştiği iller arasında kendini gösteriyor.

