Binlerce uyuşturucu hapla yakalanan şahsın savunması şoke etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A.Ç. (19) ile E.M.Y.'nin (17) kente yüklü miktar uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, M.A.Ç.'nin kullandığı otomobili Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önünü keserek durdurdu. Yapılan operasyonda M.A.Ç. ve yanındaki E.M.Y. kıskıvrak gözaltına alındı.
Narkotik dedektör köpeği 'Tinga' araçta yaptığı aramada kapılara tepki verdi. Kapılardaki plastik aksamlarının sökülmesiyle iç kısma zulalanmış 66 bin 600 adet ectasy hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ayrıca V.G. (25) ile İ.M. (23) ile de bağları belirlendi. Düzenlenen operasyonla o 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Araç sürücüsü M.A.Ç., ifadesinde "Araçta uyuşturucu olduğundan haberim yok. Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum" diyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.A.Ç., E.M.Y. ve V.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.