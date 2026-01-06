Menü Kapat
Binlerce uyuşturucu hapla yakalanan şahsın savunması şoke etti

Adana'da bir otomobilin kapı içlerine zulalanmış 66 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün savunması ise şoke etti.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A.Ç. (19) ile E.M.Y.'nin (17) kente yüklü miktar uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.A.Ç.'nin kullandığı otomobili Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önünü keserek durdurdu. Yapılan operasyonda M.A.Ç. ve yanındaki E.M.Y. kıskıvrak gözaltına alındı.

Binlerce uyuşturucu hapla yakalanan şahsın savunması şoke etti

KAPILARDAN 66 BİN ECTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik dedektör köpeği 'Tinga' araçta yaptığı aramada kapılara tepki verdi. Kapılardaki plastik aksamlarının sökülmesiyle iç kısma zulalanmış 66 bin 600 adet ectasy hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ayrıca V.G. (25) ile İ.M. (23) ile de bağları belirlendi. Düzenlenen operasyonla o 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Binlerce uyuşturucu hapla yakalanan şahsın savunması şoke etti

"UYUŞTURUCUDAN HABERİM YOK, BABAMI ZİYARETE GİDİYORUM"

Araç sürücüsü M.A.Ç., ifadesinde "Araçta uyuşturucu olduğundan haberim yok. Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum" diyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.

Binlerce uyuşturucu hapla yakalanan şahsın savunması şoke etti

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.A.Ç., E.M.Y. ve V.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Binlerce uyuşturucu hapla yakalanan şahsın savunması şoke etti
