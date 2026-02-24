Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Şubat Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği bildirildi. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.
Öte yandan Meteoroloji kar yağışı için peş peşe uyarılarda bulundu. Bugün Bolu, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı'da başlayan kar yağışı yarın iç bölgelere doğru ilerleyecek. Sıcaklıklar eksi 2'ye kadar düşecek, perşembe günü ise kar yağışı Ege'ye kadar yayılacak. Cuma günü ise kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak, Düzce'de kar yağışı görülecek.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu