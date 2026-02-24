Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterirken Trakya'nın tamamında Marmara'da ve Batı Karadeniz'de sağanak etkili olacak. Bolu, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı'da bugün başlayacak olan kar yağışı yarın birçok ile yayılacak. Kar yağışı perşembe günü ise batı illerine kadar ilerleyecek. İşte 24 Şubat 2026 Salı güncek hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 07:52
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 08:38

Genel Müdürlüğü 24 Şubat Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği bildirildi. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

KAR YAĞIŞI EGE'YE KADAR YAYILACAK

Öte yandan Meteoroloji kar yağışı için peş peşe uyarılarda bulundu. Bugün Bolu, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı'da başlayan kar yağışı yarın iç bölgelere doğru ilerleyecek. Sıcaklıklar eksi 2'ye kadar düşecek, perşembe günü ise kar yağışı Ege'ye kadar yayılacak. Cuma günü ise kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak, Düzce'de kar yağışı görülecek.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Lapa lapa yağacak

24 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu

RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Başkanı Trump: Anlaşamazsak İran için kötü olur
Akaryakıt fiyatları uçuyor: Motorine zam geldi!
Altında 4 günlük yükseliş sonrası düşüş! Gözler perşembe gününe çevrildi: İşte 24 Şubat 2026 güncel altın fiyatları
ETİKETLER
#hava durumu
#meteoroloji
#kar yağışı
#24 Şubat
#Türkiye Hava Tahmini
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.