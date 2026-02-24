Akaryakıt fiyatları uçuyor: Motorine zam geldi!

Kategoriler
İstanbul
Petrol fiyatları; ABD'nin İran'a olası müdahalesi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi ve döviz kurlarındaki hareketlilikle yükselişe geçti. Yaşanan bu artış akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorine salı gününden itibaren zam geldi.
Döviz kurundaki hareketlilik ve ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı tehdidi petrol fiyatlarında artışa neden oldu. Yaşanan bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
MOTORİNE ZAM GELDİ
Motorinin litre fiyatına 2 lira 40 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar salı gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
LİTRESİ 60 LİRAYI AŞTI
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 60 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 61 lirayı aştı.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
24 Şubat 2026 tarihinde akaryakıt fiyatlarında oluşan güncel tablo şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 57.19 TL
Motorin: 60.30 TL
LPG: 30.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 57.04 TL
Motorin: 60.15 TL
LPG: 29.69 TL
ANKARA
Benzin: 58.12 TL
Motorin: 61.41 TL
LPG: 30.17 TL
İZMİR
Benzin: 58.39 TL
Motorin: 61.69 TL
LPG: 30.09 TL