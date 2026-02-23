Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
İstanbul
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Peki, 23 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte yeni haftadan üç büyükşehirde pompa fiyatlarına yansıyan rakamlar...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 57.17 TL
Motorin litre fiyatı: 57.89 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 57.00 TL
Motorin litre fiyatı: 57.74 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 58.10 TL
Motorin litre fiyatı: 59.02 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 58.37 TL
Motorin litre fiyatı: 59.30 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.