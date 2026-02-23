Menü Kapat
Motorine zam ne zaman gelecek bu akşam mı? Motorin güncel fiyat listesi

Mazota zam haberi araç sahiplerini harekete geçirdi. Akaryakıt fiyatları 23 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla gündemin ilk sırasına yerleşti. Akaryakıta zam haberi motorin grubu tarafından duyuruldu. Bu gece yarısından itibaren mazota büyük bir zam yapılması öngörülüyor. Akaryakıt fiyatları üzerinde Brent petrol ve döviz kuru etkisi devam ederken fiyatlardaki değişim birçok sektörü ve kişiyi yakından ilgilendiriyor. Peki, motorine zam ne zaman gelecek bu akşam mı? Motorin güncel fiyat listesi.

Motorine zam ne zaman gelecek bu akşam mı? Motorin güncel fiyat listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 21:59

Akaryakıta zam haberi motorin grubundan geldi. Binlerce araç sahibini harekete geçiren haber sonrası “Motorine (mazota) ne kadar zam gelecek?” sorusu arama motorunda üst sıralara yükseldi. fiyatlarının 71 dolar seviyelerinde seyretmesi ve yerel piyasadaki maliyet artışları, akaryakıt tabelalarının bir kez daha değişmesine neden oluyor. Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre, özellikle taşımacılık ve tarım sektörünü doğrudan etkileyen motorin grubunda yarın itibarıyla ciddi bir fiyat artışı yaşanacak.

Motorine zam ne zaman gelecek bu akşam mı? Motorin güncel fiyat listesi

MOTORİNE ZAM NE ZAMAN?

Sektörden edinilen son bilgilere göre, 24 Şubat 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 40 kuruşluk bir artış bekleniyor. Eğer bu zam gerçekleşirse, motorin litre fiyatı birçok şehirde kritik eşik olan 60 TL sınırını geçecek. Benzin ve LPG grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine zam ne zaman gelecek bu akşam mı? Motorin güncel fiyat listesi

AKARYAKIT FİYATLARI 23 ŞUBAT 2026

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 57.17 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 57.89 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 30.29 TL
  • Ankara'da benzin litre fiyatı: 58.10 TL
  • Ankara'da motorin litre fiyatı: 59.02 TL
  • Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.17 TL
#brent petrol
#akaryakıt fiyatları
#Yakıt Fiyatları
#Motorine Zam
#Mazot Zammı
#Aktüel
