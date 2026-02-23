Motorine zam ne zaman gelecek bu akşam mı? Motorin güncel fiyat listesi

Akaryakıta zam haberi motorin grubundan geldi. Binlerce araç sahibini harekete geçiren haber sonrası “Motorine (mazota) ne kadar zam gelecek?” sorusu arama motorunda üst sıralara yükseldi. Brent petrol fiyatlarının 71 dolar seviyelerinde seyretmesi ve yerel piyasadaki maliyet artışları, akaryakıt tabelalarının bir kez daha değişmesine neden oluyor. Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre, özellikle taşımacılık ve tarım sektörünü doğrudan etkileyen motorin grubunda yarın itibarıyla ciddi bir fiyat artışı yaşanacak.

MOTORİNE ZAM NE ZAMAN?

Sektörden edinilen son bilgilere göre, 24 Şubat 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 40 kuruşluk bir artış bekleniyor. Eğer bu zam gerçekleşirse, motorin litre fiyatı birçok şehirde kritik eşik olan 60 TL sınırını geçecek. Benzin ve LPG grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI 23 ŞUBAT 2026