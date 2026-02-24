Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

ABD Başkanı Trump: Anlaşamazsak İran için kötü olur

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile muhtemel savaş senaryolarını ele alan haberleri yalanladı. Anlaşma yapılmasını savaşa tercih ettiğini belirten Trump, "Anlaşmaya varamazsak, bu İran ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olur" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD Başkanı Trump: Anlaşamazsak İran için kötü olur
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 03:44
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 03:58

Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek olan ile arasındaki müzakereler tüm dünyada yakından takip ediliyor. Savaşın eşiğine gelen iki ülke arasındaki karşılıklı restleşmeler sürerken, ABD Başkanı 'tan yeni açıklamalar geldi.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Trump: Anlaşamazsak İran için kötü olur

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump, İran ile savaş senaryolarını yalanlayarak kararın kendisinde olduğunu, bir anlaşmayı tercih ettiğini ancak anlaşma olmazsa bunun İran için çok kötü olacağını vurguladı ve Genelkurmay Başkanı Caine'in savaşa karşı olduğu iddialarını reddetti.
ABD Başkanı Trump, İran ile muhtemel savaş senaryoları haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kararı kendisinin verdiğini, İran ile bir anlaşmayı tercih ettiğini ancak anlaşma olmazsa bunun İran için çok kötü sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.
ABD Genelkurmay Başkanı General Daniel Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" iddialarını yalanladı.
Trump, General Caine'in İran'ın nükleer tesislerini yok eden "Midnight Hammer" saldırısının sorumlusu olduğunu ve emir verilirse savaşa önderlik edeceğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a yönelik muhtemel saldırı haberleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'GENELKURMAY BAŞKANI SAVAŞ İSTEMİYOR' İDDİASINA YALANLAMA

ABD Genelkurmay Başkanı General Daniel Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" iddiasını yalanlayan Donald Trump, "Bu haberler söz konusu engin bilgi birikimini kimseye dayandırmıyor ve yüzde 100 yanlış" ifadelerini kullandı.

General Caine’in herkes gibi savaş görmek istemediğini, ancak İran'a karşı atılacak muhtemel bir askeri adımda kolayca zafer kazanılacağına inandığını vurgulayan Trump şöyle devam etti:

ABD Başkanı Trump: Anlaşamazsak İran için kötü olur

"O, İran'ı yakından tanıyor, zira İran’ın nükleer geliştirme tesislerine yönelik gerçekleştirilen ‘Midnight Hammer’ saldırısının sorumlusuydu. İran artık nükleer geliştiremiyor, çünkü tesisleri harika B-2 bombardıman uçaklarımız tarafından yerle bir edildi."

"Razin" olarak da bilinen General Caine’in "harika bir savaşçı olduğunu" ve "dünyanın en güçlü ordusunu temsil ettiğini" kaydeden Trump, "O, İran'a saldırmamaktan ya da basından okuduğum sahte kapsamı sınırlı saldırılardan bahsetmedi. O sadece kazanmayı bilir ve eğer kendisine söylenirse, buna önderlik edecektir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu

"ANLAŞMA OLMAZSA İRAN İÇİN KÖTÜ OLUR"

İran ile muhtemel savaş senaryolarını ele alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kasıtlı olarak yanlış yazıldığını savunan Trump, "Kararı veren kişi benim. Ben bir anlaşma olmasını, olmamasına tercih ederim. Ancak bir anlaşmaya varamazsak, bu İran ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olur. Çünkü İran’ın halkı harika ve iyi insanlar ve böyle bir şeyin onların başına asla gelmemesi gerekir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran geriliminde sıcak gelişme: Yakıt ikmal uçakları indi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran’da siber operasyon şoku! 50 bin kişiye "Trump" mesajı gönderildi
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#iran
#Savaş Ihtimali
#Cenevre Müzakereleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.