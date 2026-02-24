ABD Başkanı Trump: Anlaşamazsak İran için kötü olur

Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek olan ABD ile İran arasındaki müzakereler tüm dünyada yakından takip ediliyor. Savaşın eşiğine gelen iki ülke arasındaki karşılıklı restleşmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’a yönelik muhtemel saldırı haberleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'GENELKURMAY BAŞKANI SAVAŞ İSTEMİYOR' İDDİASINA YALANLAMA

ABD Genelkurmay Başkanı General Daniel Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" iddiasını yalanlayan Donald Trump, "Bu haberler söz konusu engin bilgi birikimini kimseye dayandırmıyor ve yüzde 100 yanlış" ifadelerini kullandı.

General Caine’in herkes gibi savaş görmek istemediğini, ancak İran'a karşı atılacak muhtemel bir askeri adımda kolayca zafer kazanılacağına inandığını vurgulayan Trump şöyle devam etti:

"O, İran'ı yakından tanıyor, zira İran’ın nükleer geliştirme tesislerine yönelik gerçekleştirilen ‘Midnight Hammer’ saldırısının sorumlusuydu. İran artık nükleer geliştiremiyor, çünkü tesisleri harika B-2 bombardıman uçaklarımız tarafından yerle bir edildi."

"Razin" olarak da bilinen General Caine’in "harika bir savaşçı olduğunu" ve "dünyanın en güçlü ordusunu temsil ettiğini" kaydeden Trump, "O, İran'a saldırmamaktan ya da basından okuduğum sahte kapsamı sınırlı saldırılardan bahsetmedi. O sadece kazanmayı bilir ve eğer kendisine söylenirse, buna önderlik edecektir" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA OLMAZSA İRAN İÇİN KÖTÜ OLUR"

İran ile muhtemel savaş senaryolarını ele alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kasıtlı olarak yanlış yazıldığını savunan Trump, "Kararı veren kişi benim. Ben bir anlaşma olmasını, olmamasına tercih ederim. Ancak bir anlaşmaya varamazsak, bu İran ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olur. Çünkü İran’ın halkı harika ve iyi insanlar ve böyle bir şeyin onların başına asla gelmemesi gerekir" dedi.