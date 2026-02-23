Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ABD-İran geriliminde sıcak gelişme: Yakıt ikmal uçakları indi

İran ile gerilimini sürdüren ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indiği bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD-İran geriliminde sıcak gelişme: Yakıt ikmal uçakları indi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 20:38

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken birçok kaynak çatışmaya saatlerin kaldığını belirtti. ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Ben Gurion Havalimanı'ndaki fotoğraflarını paylaştı.

ABD-İran geriliminde sıcak gelişme: Yakıt ikmal uçakları indi

GİRİT YAKINLARINA ULAŞTI

Paylaşılan fotoğraflara göre, ABD ordusuna ait 2 yakıt ikmal uçağı, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail basını, İran ile gerilim sürerken 'ya askeri yığınak yapmayı sürdüren ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisinin de Girit yakınlarına ulaştığını bildirdi.

ABD-İran geriliminde sıcak gelişme: Yakıt ikmal uçakları indi

Haberde, uçak gemisinin muhtemel İran misillemelerinde İsrail'i savunmak amacıyla Karayipler'den yola çıktığı ve Akdeniz'de İsrail kıyılarına doğru seyrettiği kaydedildi.

İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi, her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran geriliminde dikkat çeken hamle: Beyrut Büyükelçiliği boşaltıldı
ETİKETLER
#orta doğu
#Nükleer Görüşmeler
#Askeri Yığınak
#Uss Gerald R. Ford
#Abd-iran Gerilimi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.