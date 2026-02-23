ABD-İran geriliminde dikkat çeken hamle: Beyrut Büyükelçiliği boşaltıldı

ABD'nin Orta Doğu'ya askeri yığınağı ve Başkan Donald Trump'ın tehditleri sürerken dikkat çeken bir hamle geldi. Başkan Trump'ın henüz seçenekleri değerlendirdiği öne sürülürken ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışanın tahliye edildiği belirtildi.

İHTİYATİ TEDBİR OLABİLİR

Lübnan'da yayın yapan LBC televizyonu, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışan bugün Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı üzerinden ülkeden ayrıldı.

Haberde, tahliyenin muhtemel gelişmeler doğrultusunda ihtiyati bir tedbir kapsamında gerçekleştirildiği, gelişmeyle ilgili ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin bir açıklama yapabileceği ifade edildi.

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

ABD'NİN İRAN'A ASKERİ SEVKİYATLARI

Açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre, ABD'nin İran'a askeri sevkiyatları sürüyor.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştı. Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Orta Doğu’ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.

ABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Orta Doğu'ya gönderdi.

Öte yandan, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi. Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.

Bölgedeki askeri hareketlilik, sivil uçuş takip platformlarına da yansıdı. Uçuş takip firması Flightradar24'ün verilerine göre, son bir hafta içinde dünya genelinde en çok takip edilen uçuşların neredeyse tamamını ABD Hava Kuvvetlerine ait seferler oluşturdu.