Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD-İran geriliminde dikkat çeken hamle: Beyrut Büyükelçiliği boşaltıldı

ABD ve İran arasındaki gerilim zirveye doğru tırmanırken dikkat çeken bir hamle Lübnan'dan geldi. ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışanın tahliye edildiği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 16:29

'nin 'ya askeri yığınağı ve Başkan Donald Trump'ın tehditleri sürerken dikkat çeken bir hamle geldi. Başkan Trump'ın henüz seçenekleri değerlendirdiği öne sürülürken ABD'nin Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışanın tahliye edildiği belirtildi.

ABD-İran geriliminde dikkat çeken hamle: Beyrut Büyükelçiliği boşaltıldı

İHTİYATİ TEDBİR OLABİLİR

Lübnan'da yayın yapan LBC televizyonu, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışan bugün Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı üzerinden ülkeden ayrıldı.

Haberde, tahliyenin muhtemel gelişmeler doğrultusunda ihtiyati bir tedbir kapsamında gerçekleştirildiği, gelişmeyle ilgili ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin bir açıklama yapabileceği ifade edildi.

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

ABD-İran geriliminde dikkat çeken hamle: Beyrut Büyükelçiliği boşaltıldı

ABD'NİN İRAN'A ASKERİ SEVKİYATLARI

Açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre, ABD'nin 'a askeri sevkiyatları sürüyor.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştı. Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Orta Doğu’ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.

ABD-İran geriliminde dikkat çeken hamle: Beyrut Büyükelçiliği boşaltıldı

ABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Orta Doğu'ya gönderdi.

Öte yandan, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi. Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.

Bölgedeki askeri hareketlilik, sivil uçuş takip platformlarına da yansıdı. Uçuş takip firması Flightradar24'ün verilerine göre, son bir hafta içinde dünya genelinde en çok takip edilen uçuşların neredeyse tamamını ABD Hava Kuvvetlerine ait seferler oluşturdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pentagon çevresinde pizza siparişleri arttı! İran için savaş çanları çalıyor
ABD tehdidi sonrası Tahran alarmda! Hamaney ölüm planını devreye aldı
ETİKETLER
#abd
#iran
#orta doğu
#beyrut
#Askeri Hareketlilik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.