ABD'nin muhtemel saldırı tehdidi, İran'ı harekete geçirdi. ABD merkezli The New York Times gazetesinin haberine göre, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney, muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerekitğine dair kıdemli yardımcılarına talimatlar verdi.

Dinle Özetle

ABD tehdidi sonrası Tahran alarmda! Hamaney ölüm planını devreye aldı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 118

HABERİN ÖZETİ ABD tehdidi sonrası Tahran alarmda! Hamaney ölüm planını devreye aldı ABD'nin olası saldırı tehdidi üzerine İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, kendisinin öldürülmesi durumunda yetki devri ve komuta zincirine ilişkin talimatlar vererek, Ali Laricani'yi merkezi bir yönetim pozisyonuna taşıdı. Hamaney, muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda izlenmesi gerekenlere dair kıdemli yardımcılarına talimatlar verdi. Bu talimatlar, olası acil durumlarda devreye girecek yetki aktarımı ve komuta zincirine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Hamaney'in, kritik askeri ve siyasi pozisyonlar için birden fazla yedek isim belirlediği ve karar alma yetkisini en güvendiği yakın çevresine devretmeyi planladığı aktarıldı. Geçtiğimiz ay protestolar sırasında öne çıkan Ali Laricani, merkezi bir yönetim pozisyonuna getirilerek fiilen devlet işlerinin başına getirildiği öne sürüldü. Laricani'nin, ABD saldırılarına karşı muhtemel savaş planlamalarını yürüttüğü ifade edildi. İran, silahlı kuvvetlerini yüksek alarm seviyesine çıkardı ve olası bir çatışmaya karşı askeri tatbikatlar düzenledi.

The New York Times’ın haberine göre, Hamaney'in talimatları olası acil durumlarda devreye girecek yetki aktarımı ve komuta zincirine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Haberde, Hamaney’in kritik askeri ve siyasi pozisyonlar için birden fazla yedek isim belirlediği; iletişimin kesilmesi ya da kendisinin hayatını kaybetmesi halinde karar alma yetkisini en güvendiği yakın çevresine devretmeyi planladığı aktarıldı.

LARİCANİ'YE YENİ POZİSYON

Haberde ayrıca, Hamaney’in geçtiğimiz ay ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında kendisine yakın bir isim olarak öne çıkan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’yi merkezi bir yönetim pozisyonuna taşıyarak fiilen devlet işlerinin başına getirdiği öne sürüldü.

ABD’li gazetenin kıdemli İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları üyeleri ve eski diplomatlarla yapılan röportajlara dayandırdığı haberinde, Laricani’nin protestoların bastırılmasını ve Washington ile hassas nükleer diplomasi sürecini yönettiği; Rusya, Katar ve Umman dahil müttefiklerle de koordinasyon sağladığı kaydedildi.

Laricani’nin ayrıca ABD saldırılarına karşı muhtemel savaş planlamalarını yürüttüğü ifade edildi. Laricani’nin Yüksek Lider’in muhtemel halefi olarak görülmediği; Hamaney’in en güvenilen kriz yöneticilerinden biri olduğu vurgulandı.

SİLAHLI KUVVETLER YÜKSEK ALARM SEVİYESİNDE

Habere göre Iran, silahlı kuvvetlerini yüksek alarm seviyesine çıkardı; füzelerini Irak ve Basra Körfezi çevresine konuşlandırarak olası bir çatışmaya karşı askeri tatbikatlar düzenledi.

Kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ise Hamaney, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirterek kararlı bir mesaj verdi.