Dünya
 Berkay Alptekin

ABD tehdidi sonrası Tahran alarmda! Hamaney ölüm planını devreye aldı

ABD tehdidine karşı İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, olası ölüm durumunda yetki devri talimatı verdi. Kendisine yakın isim olan Ali Laricani'ye kritik görevler yüklenirken, İran ordusu yüksek alarm durumuna geçirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
15:42
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
15:44

'nin muhtemel saldırı tehdidi, 'ı harekete geçirdi. ABD merkezli The New York Times gazetesinin haberine göre, İran'ın Dini Lideri Ayetullah , muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerekitğine dair kıdemli yardımcılarına talimatlar verdi.

ABD tehdidi sonrası Tahran alarmda! Hamaney ölüm planını devreye aldı

0:00 118
HABERİN ÖZETİ

ABD tehdidi sonrası Tahran alarmda! Hamaney ölüm planını devreye aldı

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin olası saldırı tehdidi üzerine İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, kendisinin öldürülmesi durumunda yetki devri ve komuta zincirine ilişkin talimatlar vererek, Ali Laricani'yi merkezi bir yönetim pozisyonuna taşıdı.
Hamaney, muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda izlenmesi gerekenlere dair kıdemli yardımcılarına talimatlar verdi.
Bu talimatlar, olası acil durumlarda devreye girecek yetki aktarımı ve komuta zincirine ilişkin düzenlemeleri içeriyor.
Hamaney'in, kritik askeri ve siyasi pozisyonlar için birden fazla yedek isim belirlediği ve karar alma yetkisini en güvendiği yakın çevresine devretmeyi planladığı aktarıldı.
Geçtiğimiz ay protestolar sırasında öne çıkan Ali Laricani, merkezi bir yönetim pozisyonuna getirilerek fiilen devlet işlerinin başına getirildiği öne sürüldü.
Laricani'nin, ABD saldırılarına karşı muhtemel savaş planlamalarını yürüttüğü ifade edildi.
İran, silahlı kuvvetlerini yüksek alarm seviyesine çıkardı ve olası bir çatışmaya karşı askeri tatbikatlar düzenledi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

The New York Times’ın haberine göre, Hamaney'in talimatları olası acil durumlarda devreye girecek yetki aktarımı ve komuta zincirine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Haberde, Hamaney’in kritik askeri ve siyasi pozisyonlar için birden fazla yedek isim belirlediği; iletişimin kesilmesi ya da kendisinin hayatını kaybetmesi halinde karar alma yetkisini en güvendiği yakın çevresine devretmeyi planladığı aktarıldı.

ABD tehdidi sonrası Tahran alarmda! Hamaney ölüm planını devreye aldı

LARİCANİ'YE YENİ POZİSYON

Haberde ayrıca, Hamaney’in geçtiğimiz ay ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında kendisine yakın bir isim olarak öne çıkan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’yi merkezi bir yönetim pozisyonuna taşıyarak fiilen devlet işlerinin başına getirdiği öne sürüldü.

ABD’li gazetenin kıdemli İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları üyeleri ve eski diplomatlarla yapılan röportajlara dayandırdığı haberinde, Laricani’nin protestoların bastırılmasını ve Washington ile hassas nükleer diplomasi sürecini yönettiği; Rusya, Katar ve Umman dahil müttefiklerle de koordinasyon sağladığı kaydedildi.

Laricani’nin ayrıca ABD saldırılarına karşı muhtemel savaş planlamalarını yürüttüğü ifade edildi. Laricani’nin Yüksek Lider’in muhtemel halefi olarak görülmediği; Hamaney’in en güvenilen kriz yöneticilerinden biri olduğu vurgulandı.

ABD tehdidi sonrası Tahran alarmda! Hamaney ölüm planını devreye aldı

SİLAHLI KUVVETLER YÜKSEK ALARM SEVİYESİNDE

Habere göre Iran, silahlı kuvvetlerini yüksek alarm seviyesine çıkardı; füzelerini Irak ve Basra Körfezi çevresine konuşlandırarak olası bir çatışmaya karşı askeri tatbikatlar düzenledi.

Kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ise Hamaney, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirterek kararlı bir mesaj verdi.

