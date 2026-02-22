Bulgaristan'da dikkat çeken hareketlilik: ABD uçakları İran için beklemede, sivil uçuşlar engellenecek

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditleri sürerken Orta Doğu'ya askeri yığınak da devam ediyor. ABD'nin hamlelerinin yanı sıra Bulgaristan'dan gelen karar da dikkat çekti.

Uçuş takip uygulaması FlightRadar24 verilerine göre, Sofya Uluslararası Havalimanı belirli saat aralıklarında sivil uçuşlara kapatıldı ve yalnızca askeri uçuşlara izin verildi. Bulgar araştırma kuruluşu Obektivno.BG, yayımlanan NOTAM bildirimlerini doğrulayarak söz konusu zaman dilimlerinde askeri operasyonlara öncelik tanındığını aktardı.

BU UÇAKLAR İRAN'A HAREKET EDEBİLİR!

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise havalimanında ABD donanmasına ait çok sayıda tanker uçağının park halinde olduğu görüldü. Bulgaristan'ın eski dışişleri bakan yardımcılarından ve güvenlik analisti Milen Keremedchiev, Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda 7 havada yakıt ikmal uçağı, 3 C-17 ve C-130 kargo uçağı ile askeri personel taşımada kullanılan birkaç Boeing 747'nin bulunduğunu belirtti.

Keremedchiev, uçakların İran yönüne hareket edebileceğini öne sürdü. Bulgaristan Savunma Bakanlığı ise söz konusu konuşlanmanın NATO'nun artırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamındaki eğitim çalışmalarına destek amacı taşıdığını açıkladı.

POLONYA'DAN ACİL UYARI: İRAN'I TERK EDİN!

Geçtiğimiz günlerde, Polonya Başkanı Donald Tusk'ın yaptığı acil uyarı da akıllarda. Tusk, "Lütfen derhal İran'ı terk edin ve hiçbir durumda bu ülkeye gitmeyin" ifadelerini kullandı. Tusk, kimseyi korkutmak istemediğini, ancak çatışma ihtimalinin çok gerçek olduğunu belirtti. Geçmişteki kötü deneyimlerden ötürü çağrısının dikkate alınmasını isteyen Tusk, "Önümüzdeki birkaç ya da on küsür saat sonra tahliye ihtimali artık mümkün olmayabilir" demişti.