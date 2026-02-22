Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı hazırlık içerisinde: Hizbullah'ı savaşa hazırlıyor

İran, ABD saldırısına karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Suudi yayın kuruluşu Al-Arabiya, İran'daki subayların, Lübnan'a giderek olası bir savaşa karşı Hizbullah'ı savaşa hazırladığı iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 09:57

ABD ve İran arasındaki gerilim zirveye doğru çıkarken olası savaşa karşı Tahran hazırlıklarına devam ediyor. Suudi yayın kuruluşu Al-Arabiya dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Al-Arabiya’nın ’a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; Ordusu’nun Hizbullah’ın kontrolünü fiilen ele alarak, örgütü ABD ve ile olası bir savaşa hazırladığı bildirildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı hazırlık içerisinde: Hizbullah'ı savaşa hazırlıyor

0:00 73
HABERİN ÖZETİ

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı hazırlık içerisinde: Hizbullah'ı savaşa hazırlıyor

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte İran'ın, Hizbullah'ın kontrolünü ele alarak örgütü olası bir savaşa hazırladığı iddia edildi.
Al-Arabiya'nın Hizbullah'a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hizbullah'ın kontrolünü fiilen ele aldı.
İranlı subaylar, Hizbullah'ın İsrail saldırıları sonucu zayıflayan askeri kapasitesini yeniden inşa etmek amacıyla Lübnan'a gönderildi.
İranlı subaylar, Lübnan genelindeki Hizbullah mensuplarına brifing veriyor.
Haberde, İsrail'in Bekaa Vadisi'ne düzenlediği ve üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin de hayatını kaybettiği saldırıya atıfta bulunuldu.
İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı gerçekleştirebileceği belirtilirken, Lübnanlı yetkililerin olası savaş ihtimalinden endişe duyduğu aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı hazırlık içerisinde: Hizbullah'ı savaşa hazırlıyor

İRAN, HİZBULLAH'I SAVAŞA HAZIRLIYOR

İran Devrim Muhafızları Ordusu subaylarının Hizbullah'ın İsrail saldırıları sonucu büyük ölçüde zayıflayan askeri kapasitesini yeniden inşa etme göreviyle ’a gönderildiği aktarılan haberde, İranlı subayların Lübnan genelindeki Hizbullah mensuplarına bizzat brifing verdiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı hazırlık içerisinde: Hizbullah'ı savaşa hazırlıyor

İSRAİL HİZBULLAH YETKİLİLERİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İsrail’in Lübnan’ın Bekaa Vadisi'ni hedef alan ve en az 12 kişinin ölümüne, 50 kişinin yaralanmasına yol açan saldırısına atıfta bulunulan haberde, saldırıda ölenler arasında üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin bulunduğu ifade edildi. Bu saldırı sırasında İranlı subayların bölgede Hizbullah füze birimi üyeleriyle toplantıda olduğu kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı hazırlık içerisinde: Hizbullah'ı savaşa hazırlıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı gerçekleştirebileceği belirtilirken, Lübnanlı yetkililerin ise olası savaş ihtimalinden endişe duyduğu aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran AB üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti
ABD'nin mesajı İran'a mı? CENTCOM savaş gemileri paylaşımı yaptı
ETİKETLER
#İsrail
#Lübnan
#iran devrim muhafızları
#Hizbullah
#Abd-iran Gerilimi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.