İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı hazırlık içerisinde: Hizbullah'ı savaşa hazırlıyor

ABD ve İran arasındaki gerilim zirveye doğru çıkarken olası savaşa karşı Tahran hazırlıklarına devam ediyor. Suudi yayın kuruluşu Al-Arabiya dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Al-Arabiya’nın Hizbullah’a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hizbullah’ın kontrolünü fiilen ele alarak, örgütü ABD ve İsrail ile olası bir savaşa hazırladığı bildirildi.

İRAN, HİZBULLAH'I SAVAŞA HAZIRLIYOR

İran Devrim Muhafızları Ordusu subaylarının Hizbullah'ın İsrail saldırıları sonucu büyük ölçüde zayıflayan askeri kapasitesini yeniden inşa etme göreviyle Lübnan’a gönderildiği aktarılan haberde, İranlı subayların Lübnan genelindeki Hizbullah mensuplarına bizzat brifing verdiği kaydedildi.

İSRAİL HİZBULLAH YETKİLİLERİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İsrail’in Lübnan’ın Bekaa Vadisi'ni hedef alan ve en az 12 kişinin ölümüne, 50 kişinin yaralanmasına yol açan saldırısına atıfta bulunulan haberde, saldırıda ölenler arasında üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin bulunduğu ifade edildi. Bu saldırı sırasında İranlı subayların bölgede Hizbullah füze birimi üyeleriyle toplantıda olduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı gerçekleştirebileceği belirtilirken, Lübnanlı yetkililerin ise olası savaş ihtimalinden endişe duyduğu aktarıldı.