Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD'nin mesajı İran'a mı? CENTCOM savaş gemileri paylaşımı yaptı

Müzakerelerin sürmesine karşın karşılıklı saldırı açıklamalarının geldiği ABD ile İran arasındaki gerilimin nereye varacağı merak edilirken ABD'den dikkat çekici bir hamle geldi. ABD Deniz Kuvvetleri'yle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımda savaş gemilerinin ikmaliyle ilgili görsellere yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin mesajı İran'a mı? CENTCOM savaş gemileri paylaşımı yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 00:47

İran ile ABD arasındaki askeri gerilim yükselirken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (), ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilere gıda ve yakıt ikmaline ilişkin bir paylaşımda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

ABD'nin mesajı İran'a mı? CENTCOM savaş gemileri paylaşımı yaptı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ile artan gerilim ortamında ABD Deniz Kuvvetleri gemilerine limana uğramadan operasyon sürdürmelerini sağlayan denizde ikmal kapasitesini vurguladı.
CENTCOM, ABD Deniz Kuvvetleri gemilerine denizde gıda ve yakıt ikmali yapıldığını duyurdu.
Bu ikmaller, gemilerin limana uğramadan operasyonlarını sürdürmesini sağlıyor.
Paylaşım, ABD-İran arasındaki yükselen askeri gerilim döneminde yapıldı.
ABD, daha önce USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunu Orta Doğu'ya sevk etmişti.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

"LİMANA UĞRAMADAN OPERASYON SÜRER"

İkmal çalışmalarına yönelik fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, "Denizde ikmal sırasında, ABD Donanması gemilerine yiyecek, yakıt ve diğer temel malzemeler aktarılır. Bu ikmaller, ABD savaş gemilerinin limana uğramak zorunda kalmadan denizde operasyonlarını sürdürmelerini sağlar" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin mesajı İran'a mı? CENTCOM savaş gemileri paylaşımı yaptı

Paylaşımda, yakın zamanda herhangi bir ABD filosuna ikmal gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin bir detaya yer verilmedi.

ABD'nin mesajı İran'a mı? CENTCOM savaş gemileri paylaşımı yaptı

BİR GEMİ DAHA ORTA DOĞU'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Öte yandan, ABD'nin bölgesinde gerçekleştirdiği yığınak kapsamında ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki taarruz grubunun Hürmüz Denizi yakınlarına sevk edildiği biliniyor. Uçak gemisi ve beraberindeki filonun konumu henüz kesin olarak bilinmiyor.

https://x.com/CENTCOM/status/2025295693615649121

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran NOTAM yayımladı! ABD' saldırırsa nasıl karşılık verileceği açıklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı
ETİKETLER
#orta doğu
#centcom
#Askeri Gerilim
#Abd Deniz Kuvvetleri
#Hürmüz Denizi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.