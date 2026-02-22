ABD'nin mesajı İran'a mı? CENTCOM savaş gemileri paylaşımı yaptı

İran ile ABD arasındaki askeri gerilim yükselirken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilere gıda ve yakıt ikmaline ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"LİMANA UĞRAMADAN OPERASYON SÜRER"

İkmal çalışmalarına yönelik fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, "Denizde ikmal sırasında, ABD Donanması gemilerine yiyecek, yakıt ve diğer temel malzemeler aktarılır. Bu ikmaller, ABD savaş gemilerinin limana uğramak zorunda kalmadan denizde operasyonlarını sürdürmelerini sağlar" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakın zamanda herhangi bir ABD filosuna ikmal gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin bir detaya yer verilmedi.

BİR GEMİ DAHA ORTA DOĞU'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Öte yandan, ABD'nin Orta Doğu bölgesinde gerçekleştirdiği yığınak kapsamında ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki taarruz grubunun Hürmüz Denizi yakınlarına sevk edildiği biliniyor. Uçak gemisi ve beraberindeki filonun konumu henüz kesin olarak bilinmiyor.

