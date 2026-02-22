Pentagon çevresinde pizza siparişleri arttı! İran için savaş çanları çalıyor

ABD ve İran arasındaki gerilim zirveye doğru ilerlerken endişeleri artıran bir gelişme daha yaşandı. Pentagon çevresindeki pizza siparişlerinde artış gözlemlendi. Bu artış, sosyal medyada ve yorumcular arasında hükümetin olası adımlarına dair spekülasyonları beraberinde getirdi.

Verilere göre Pentagon çevresindeki Domino’s ve Extreme Pizza şubelerinde siparişlerde yüzde 120’nin üzerinde artış gözlendi.

'DOUGHCON' ÖLÇEĞİ

Bu durum, Washington kulislerinde gayriresmî olarak kullanılan ve kriz dönemlerinde gece geç saatlere kadar çalışan personelin pizza siparişleriyle ilişkilendirilen “Doughcon” ölçeğinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

“Doughcon”, resmi bir güvenlik göstergesi olmasa da, geçmişte yoğun diplomatik ya da askeri gündem dönemlerinde pizza siparişlerinde artış yaşandığı yönündeki iddialarla anılıyor.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEN BU YANA GÜNDEMDE

Pizza siparişlerindeki artış, ABD ile İran arasında son dönemde artan gerilimlere dair yorumlarla birlikte değerlendirilmeye başlandı. Sosyal medya kullanıcıları ve bazı analiz hesapları, Pentagon’daki mesainin uzamış olabileceğine yönelik çıkarımlarda bulundu.

Uzmanlar, bu tür göstergelerin spekülasyondan ibaret olabileceği ve doğrudan güvenlik politikalarıyla ilişkilendirilmesinin kesin sonuçlar vermediği uyarısında bulunuyor.

Pentagon çevresindeki restoranlardaki yoğunluğu takip ederek olası krizleri tahmin etmeye çalışma fikri, Soğuk Savaş döneminden bu yana zaman zaman gündeme geliyor.

Resmî bir veri ya da güvenilir gösterge olarak kabul edilmese de, “Doughcon” Washington’daki popüler siyasi folklorun parçası olmaya devam ediyor.