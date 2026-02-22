Rusya ve Ukrayna savaşının ardından Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan Rusya endişesi devam ediyor. Ülkeler bir bir savunma harcamalarını artırıp önlemler alırken Rusya'dan yeni bir tehdit geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Rusya, NATO ülkesini 'Hedef olur!' diyerek uyardı! Rusya'nın Estonya'ya NATO savunma planı kapsamında nükleer silah konuşlandırılması durumunda Moskova'nın misilleme yapacağı tehdidi, Avrupa'da artan Rusya endişesi bağlamında öne çıkıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya topraklarında Rusya'ya yönelik nükleer silah konuşlandırılması halinde, Rusya'nın nükleer silahlarının da Estonya topraklarını hedef alacağını belirtti. Peskov, Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için gerekeni yapacağını vurguladı. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, NATO savunma planları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde Estonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya'da, Estonya'ya NATO'nun savunma planı dahilinde nükleer silah konuşlandırılması halinde Moskova'nın tepkisinin ne olacağına yönelik soruyu cevapladı.

''ESTONYA HEDEF OLUR!''

Estonya’nın Rusya’ya yakın olduğuna dikkati çeken Peskov, tıpkı diğer Avrupa ülkeleri gibi bu ülkeyi de tehdit etmediklerini dile getirdi.

Peskov, "Ancak Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya bunu açıkça anlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya’nın, özellikle nükleer caydırıcılık konularında kendi güvenliğini sağlamak için her zaman gerekeni yapacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, NATO’nun savunma planları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde Estonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını bildirmişti.