Dünya
 Banu İriç

ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu

ABD'nin İran'a yönelik tehditleri sürerken iki ülke arasında müzakerelerden olumlu sonuç çıkması için tüm dünyanın gözü bu toplantıda. İki ülke arasında yeni müzakerelerin tarihini Umman Dışişleri Bakanı duyurdu.

ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu
İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turu, 26 Şubat'ta İsviçre'nin kentinde yapılacak.

ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelerin üçüncü turu, Umman'ın aracılığında 26 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak.
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etti.
Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.
Görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.
Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu

6 ŞUBAT'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

