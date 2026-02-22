Menü Kapat
Dünya
AB’den ABD’ye "anlaşma anlaşmadır" resti! Yeni küresel tarife kararı sonrası sert açıklama geldi

ABD Yüksek Mahkemesi'nin "yetki yok" kararına rağmen Başkan Trump'ın yüzde 15'e varan yeni küresel tarife hamlesi, Avrupa Birliği'ni ayağa kaldırdı. AB Komisyonu, Temmuz 2025'te varılan mutabakatı hatırlatarak, "ABD taahhütlerine sadık kalmalı, çıkarlarımızı koruyacağız" uyarısında bulundu.

AB’den ABD’ye
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 20:05

(AB), 'den tarifler konusunda açık olmasını ve yapılan ticaret anlaşmasındaki taahhütlere sadık kalmasını istedi.

TRUMP 10'DAN YÜZDE 15'E ÇIKARDI

AB Komisyonu, ABD Yüksek Mahkemesinin tariflere ilişkin kararı ve ardından ABD Başkanı 'ın ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere önce yüzde 10 ardından da yüzde 15 oranında küresel tarife uygulayacağını duyurması sonrası açıklama yaptı.

AB'nin, ABD'den, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası hakkındaki son Yüksek Mahkeme kararı sonrasında atmayı planladığı adımlar konusunda tam bir açıklık talep ettiğine işaret edilen açıklamada, mevcut durumun, her iki tarafın da üzerinde anlaştığı ve AB-ABD Ortak Bildirisi'nde belirtilen "adil, dengeli ve karşılıklı yarar sağlayan" transatlantik ticaret ve yatırımı sağlamaya elverişli olmadığı bildirildi.

"ANLAŞMA ANLAŞMADIR"

Açıklamada, AB şirketleri ve ihracatçılarının adil muamele, öngörülebilirlik ve hukuki güvenceye sahip olmasının önemine dikkat çekilerek, "Anlaşma anlaşmadır. ABD'nin en büyük ticaret ortağı olan AB, kendi taahhütlerine sadık kaldığı gibi ABD'nin de ortak bildiride belirtilen taahhütlerini yerine getirmesini beklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Özellikle AB ürünlerine daha önce kararlaştırılan açık ve kapsamlı tarife oranı üzerinde bir seviye uygulanmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "AB Komisyonu, Birliğin çıkarlarının her zaman tam olarak korunmasını sağlayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, AB Komisyonu ile ABD yönetiminin yakın ve sürekli temas halinde olduğunun altı çizildi.

AB’den ABD’ye "anlaşma anlaşmadır" resti! Yeni küresel tarife kararı sonrası sert açıklama geldi

İSKOÇYA’DAKİ "TURNBERRY" MUTABAKATI SALLANTIDA

AB ve ABD arasında görüşmeleri Temmuz 2025'te İskoçya'daki Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşı ABD'nin ise AB ürünlerine yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

TARİFE KOYMA YETKİSİ VERMEDİ

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta ABD yönetiminin ilave gümrük vergilerini dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Bunun ardından ABD Başkanı Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122'nci maddesi kapsamında küresel ölçekte önce yüzde 10 oranından ardından da yüzde 15 oranında geçici tarife uygulanacağını duyurmuştu.

