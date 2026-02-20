ABD Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasının Başkan'a tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmetti.

HABERİN ÖZETİ ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'ın gümrük tarifelerine veto! ‘Başkan'ın tarife yetkisi yok’ kararı Beyaz Saray'ı ayağa kaldırdı ABD Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkan'a tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmederken, eski Başkan Donald Trump bu karara sert tepki göstererek ulusal güvenlik gerekçesiyle tarife uygulama hakkını savundu. ABD Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkan'a tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmetti. Eski Başkan Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle tarife uygulama hakkı olduğunu ifade etti. Trump, tarifelerin ülkeyi büyük bir sıkıntıdan kurtardığını savundu ve davayı açanları "Çin odaklı" olmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararını aylardır beklediğini belirterek ulusal güvenlik gerekçesiyle tarife uygulama hakkı olduğunu ifade etmişti.

TRUMP’TAN SERT TEPKİ: "TARİFELER OLMASAYDI SIKINTI YAŞARDIK"

Trump, tarifelerle ilgili ABD Yüksek Mahkemesi kararını aylardır beklediğini belirterek, "Tarifeler olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu." demişti. Davayı açanların "Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar" olduğunu ileri süren Trump, bu kişilerin ABD'yi soymaya devam etmek istediklerini savunmuştu. Trump, öfkeli bir ses tonuyla, bu kararı beklemek zorunda olduğunu belirterek, tarifelerin uygulanması konusunda Başkan olarak bunu yapmaya hakkı olduğunu dile getirmişti.ABD Başkanı Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var." ifadesini kullanmıştı.