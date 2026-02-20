Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'ın gümrük tarifelerine veto! ‘Başkan'ın tarife yetkisi yok’ kararı Beyaz Saray'ı ayağa kaldırdı

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın gümrük tarifelerine engel koydu. Mahkeme, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkan'a tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmetti. Karara öfkeyle yanıt veren Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle bizi soyanlara karşı bu hakkım var" dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'ın gümrük tarifelerine veto! ‘Başkan'ın tarife yetkisi yok’ kararı Beyaz Saray'ı ayağa kaldırdı
20.02.2026
20.02.2026
, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasının Başkan'a tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmetti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'ın gümrük tarifelerine veto! ‘Başkan'ın tarife yetkisi yok’ kararı Beyaz Saray'ı ayağa kaldırdı

ABD Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkan'a tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmederken, eski Başkan Donald Trump bu karara sert tepki göstererek ulusal güvenlik gerekçesiyle tarife uygulama hakkını savundu.
ABD Yüksek Mahkemesi, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkan'a tarife uygulama yetkisi vermediğine hükmetti.
Eski Başkan Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle tarife uygulama hakkı olduğunu ifade etti.
Trump, tarifelerin ülkeyi büyük bir sıkıntıdan kurtardığını savundu ve davayı açanları "Çin odaklı" olmakla suçladı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ABD Başkanı Donald , ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararını aylardır beklediğini belirterek gerekçesiyle tarife uygulama hakkı olduğunu ifade etmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'ın gümrük tarifelerine veto! ‘Başkan'ın tarife yetkisi yok’ kararı Beyaz Saray'ı ayağa kaldırdı

TRUMP’TAN SERT TEPKİ: "TARİFELER OLMASAYDI SIKINTI YAŞARDIK"

Trump, tarifelerle ilgili ABD Yüksek Mahkemesi kararını aylardır beklediğini belirterek, " olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu." demişti. Davayı açanların "Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar" olduğunu ileri süren Trump, bu kişilerin ABD'yi soymaya devam etmek istediklerini savunmuştu. Trump, öfkeli bir ses tonuyla, bu kararı beklemek zorunda olduğunu belirterek, tarifelerin uygulanması konusunda Başkan olarak bunu yapmaya hakkı olduğunu dile getirmişti.ABD Başkanı Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var." ifadesini kullanmıştı.

