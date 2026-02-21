Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Trump ABD Yüksek Mahkemesi'nin vetosu sonrası küresel vergileri yüzde 15'e çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin küresel gümrük tarifelerini iptal etmesinin ardından ek yüzde 10 vergi uygulama kararı almıştı. Trump, bu oranı yüzde 15'e çıkardığını duyurdu.

Trump ABD Yüksek Mahkemesi'nin vetosu sonrası küresel vergileri yüzde 15'e çıkardı
ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmederek ABD'nin ülkelere getirdiği ek vergilerin iptaline karar verdi.

MAHKEMENİN KARARI SONRASI YÜZDE 10 EK VERGİ KARARI

Yüksek Mahkeme kararına tepki gösteren Trump, mahkemenin bazı üyelerinden utandığını belirtti ve aldığı yeni kararı şu ifadelerle duyurdu:

"Bugün, halihazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak 122. Bölüm uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağım. Ayrıca ülkemizi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında çeşitli soruşturmalar başlatacağız." ifadesini kullandı.

"KÜRESEL VERGİYİ YÜZDE 15'E ÇIKARIYORUM"

Trump, yeni bir açıklama yaparak yüzde 10'luk vergi kararını değiştirdiğini duyurdu. ABD Başkanı "Uyguladığım küresel vergiyi yüzde 15'e çıkardım." dedi.

