İslam Memiş'ten altın için çarpıcı uyarı: Haziran ayını bekleyin!

Şubat 20, 2026 15:27
1
altın için çarpıcı uyarı

İslam Memiş altın için jeopolitik gerginliklere dikkat çekerek yatırımcılara Haziran ayını işaret etti.

 

2
Finans analisti İslam Memiş

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında ABD–İran geriliminin küresel piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi. Memiş, son günlerde piyasalarda oluşan fiyat hareketlerinin “manipülasyon piyasası” niteliği taşıdığını belirterek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

3
ABD–İran görüşmesi

Memiş, Salı günü Cenevre’de gerçekleşen ABD–İran görüşmesine işaret ederek, "Piyasalarda bir manipülasyon piyasası oluştuğu için hemen o gün bir anlaşma haberi var diye haber akışı geldi ama doğru değildi" dedi.
 

4
Ons altın, ons gümüş,

Fiyatlamalara dikkat çeken Memiş,"Ons altın, ons gümüş, petrol fiyatları yine yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. 70 dolar seviyesi üzerinde bir Brent petrol varil fiyatı var" dedi.
 

5
PETROL FİYATLARI

MÜDAHALE OLURSA PETROL FİYATLARI NE OLUR?

Petrol tarafında iki senaryonun bulunduğunu söyleyen Memiş, askeri müdahale ihtimaline dikkat çekerek, "İki ihtimal var zaten. Müdahale edersen olur, etmezsen olur. Müdahale olursa 80 dolara kadar Brent petrolün önü açık"

 

6
ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK UYARI

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK UYARI

Değerli metallerde de yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü belirten Memiş, "Altın tarafında 6.000 dolar seviyesine kadar önü açık. Gümüş tarafında 90 dolar seviyesine kadar önü açık. Ama benim kişisel öngörüm hemen bir anda değil, zamana yayacakları yönünde" dedi.
 

7
askeri sürecin kademeli ilerleyebileceğin

Olası bir askeri sürecin kademeli ilerleyebileceğini ifade eden Memiş, önce kısa süreli ve sınırlı bir operasyon, ardından daha geniş kapsamlı bir sürecin gündeme gelebileceğini söyledi.
 

8
jeopolitik gerilim

Memiş, "İlk önce hafif şiddetli, sonra orta şiddetli, sonra geniş şiddetli… Kademe kademe yapacaklarını tahmin ediyorum" diyerek jeopolitik gerilimle ilgili öngörülerini paylaştı.
 

9
küresel güç dengeleri

Memiş, küresel güç dengelerine ilişkin değerlendirmesinde "Her zaman silah lobisi, petrol lobisi kazanan lobidir. Bu tarihte hiç değişmez. Bugün Ortadoğu biter, yarın Kafkaslar başlar, sonra Asya başlar. Ekonomik dinamiklerde faiz, petrol, silah hep sürecek" ifadesini kullandı.
 

10
küçük yatırımcı

Piyasalardaki dalgalanmaların arkasında ekonomik çıkarların bulunduğunu savunan Memiş, küçük yatırımcıya da önemli mesajlar verdi.

 

11
islam memiş

BU YIL KAZANMA YILI DEĞİL

Memiş’e göre 2026 yılının yatırımcı açısından kazançtan çok korunma yılı olacağını vurgulayarak, "Bu yıl para kazanma yılı değil. Bu yıl koruma yılı. Koruyabiliyorsan o da başarı" dedi.
 

12
islam memiş altın

Haziran ayına kadar gerginliğin sürebileceğini ifade eden Memiş, yılın ikinci yarısında ise daha farklı bir atmosfer beklediğini söyleyerek "İlk yarıya kadar kendini koruyacaksın. İkinci yarıya hazırlık yapacaksın. Hazirandan sonra rahatız" dedi.
 

13
BORSA İÇİN NET MESAJ

BORSA İÇİN NET MESAJ

Borsa tarafındaki geri çekilmelerin doğal olduğunu belirten Memiş, yatırımcı psikolojisine değinerek "14.000 puana kadar yükselmiş bir endekste kar satışları olmasın mı? 13.500, 13.450 hatta 13.000 puan seviyeleri aşağıda teknik alanlarımız. Buralar test edilmeden yükseliş devam etmez" dedi.

 

14
BORSA

Yılın henüz başında olunduğunu hatırlatan Memiş, yatırımcıların zaman algısını doğru yönetmesi gerektiğini vurgulayarak "Daha yılın ikinci ayındayız. Sanki 6-7 ay geçmiş gibi bir kaygı var. Oysa önümüzde 10 ay var. Bu dönemde psikoloji yönetimi çok önemli" dedi.
 

15
piyasalar yüksek oynaklık sergilerken

Memiş, küresel gerilimlerin gölgesinde piyasalar yüksek oynaklık sergilerken, yatırımcı için önceliğin kazanç değil, mevcut birikimi korumak olması gerektiğinin altını çizdi.

