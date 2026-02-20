İslam Memiş'ten altın için çarpıcı uyarı: Haziran ayını bekleyin!

Yılın henüz başında olunduğunu hatırlatan Memiş, yatırımcıların zaman algısını doğru yönetmesi gerektiğini vurgulayarak "Daha yılın ikinci ayındayız. Sanki 6-7 ay geçmiş gibi bir kaygı var. Oysa önümüzde 10 ay var. Bu dönemde psikoloji yönetimi çok önemli" dedi.

