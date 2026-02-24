Sokak ortasında dehşet! Silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı: O anlar kamerada

Bursa'nın İznik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen O.A., cadde üzerinde bir arkadaşıyla yürüyen husumetlisi V.U.'yu görünce belindeki tabancaya davrandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Tabancasını çıkararak peş peşe kurşun yağdıran O.A., V.U.'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Silahlı saldırganı, vurulan şahsın yanında yürüyen arkadaşı engellerken, silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Saldırının ardından şüpheli O.A.'nın emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.