Sokak ortasında dehşet! Silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı: O anlar kamerada

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi, gece saatlerinde sokak ortasında husumetlisiyle karşılaşınca peş peşe tetiğe bastı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şüphelinin soğukkanlı tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Bursa'nın ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen O.A., cadde üzerinde bir arkadaşıyla yürüyen husumetlisi V.U.'yu görünce belindeki tabancaya davrandı.

Sokak ortasında dehşet! Silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı: O anlar kamerada

SALDIRI ANI KAMERADA

Tabancasını çıkararak peş peşe kurşun yağdıran O.A., V.U.'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sokak ortasında dehşet! Silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı: O anlar kamerada

SAĞLIK DURUMU İYİ

Silahlı saldırganı, vurulan şahsın yanında yürüyen arkadaşı engellerken, silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sokak ortasında dehşet! Silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı: O anlar kamerada

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokak ortasında dehşet! Silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı: O anlar kamerada

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Saldırının ardından şüpheli O.A.'nın emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, görüntülerini incelemeye alırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ETİKETLER
#silahlı saldırı
#güvenlik kamerası
#İznik
#yaralama
#Teslim Oldu
#3. Sayfa
