Yaşam
Yaşam
Editor
 | Serhat Yıldız

Belediyenin çakıl dökerek kapatmaya çalıştığı çukura takılan kadın hastanelik oldu!

Adana'da belediyenin çakıl dökerek kapatmaya çalıştığı çukura takılıp düşen kadının burnu kırılırken, bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 10:25

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 13 Şubat'ta kalbinden rahatsızlandığı için hastaneye giden 58 yaşındaki Fatma Akçil, kontrolün ardından dolmuşla evine dönmek üzere yola çıktı.

Belediyenin çakıl dökerek kapatmaya çalıştığı çukura takılan kadın hastanelik oldu!

Dolmuştan indikten sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Akçil, refüjdeki su patlağının onarımı sırasında açılan ve tarafından asfalt yerine çakıl dökülerek kapatılan çukura takıldı. Dengesini kaybeden kadın yüzüstü yere düştü.

Belediyenin çakıl dökerek kapatmaya çalıştığı çukura takılan kadın hastanelik oldu!

Bir süre sonra yerden kalkabilen Akçil, çevredeki esnaftan yardım istedi. Esnafın yardımıyla hastaneye kaldırılan Akçil'in burnunun kırıldığı, dizlerinde ve kolunda yaralar oluştuğu tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Akçil'in şikayetçi olacağı öğrenildi.

Belediyenin çakıl dökerek kapatmaya çalıştığı çukura takılan kadın hastanelik oldu!

"YOLLAR DÜZGÜN DEĞİL YÜRÜYECEK YER YOK"

Fatma Akçil, dolmuştan indiğini, yolun karşısına geçeceği sırada ayağının çukura takıldığını belirterek, "Nasıl düştüğümü anlayamadım. Yollar düzgün değildi. Çukurda su toplanmıştı, geçmeye çalışırken yüzüstü düştüm. Nasıl kalktığımı bile bilmiyorum. Burnum çok kanadı, esnaf gelip tampon yaptı. Daha sonra hastaneye gittim" dedi.

Belediyenin çakıl dökerek kapatmaya çalıştığı çukura takılan kadın hastanelik oldu!

Yolların düzgün olmadığını anlatan kadın şöyle devam etti: "Yürüyecek yer yok. Yürürken nereye basacağımızı şaşırıyoruz. Çukurdan dolayı düştüğüm için şikayetçi olacağım. Düşmeden dolayı şu an kolumu kaldıramıyorum. Burnum, kolum ve diz kapağımdan yaralandım."

Belediyenin çakıl dökerek kapatmaya çalıştığı çukura takılan kadın hastanelik oldu!

"BELEDİYE SADECE ÇAKIL DÖKÜP GİTTİ"

Esnaf Mustafa Fidan, refüjde su patladığı olduğunu bu nedenle gelen ekibin çukur açtığını belirterek, "Su patladığı yapıldıktan sonra burasının ne olacağını sorduk 'belediye yapacak' dediler. Ancak onlarda sadece çakıl döküp gitti. Yağmurdan sonra yine burası çukur oldu" diye konuştu. Fidan, çukura bir kadının katılıp düştüğünü ifade ederek, "İçeride ofiste oturuyordum. Kameralara baktığımda bir şeyin yere kapandığını gördüm. Teyzemizin burnu balon gibi şişmişti. Sanırım dişi de kırılmıştı, çok fazla kanama vardı. Ambulans çağırdık, kendisine yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

Belediyenin çakıl dökerek kapatmaya çalıştığı çukura takılan kadın hastanelik oldu!
ETİKETLER
#yaralanma
#belediye
#Emek Mahallesi
#Fatma Akçil
#Yol Çukuru
#Yaşam
