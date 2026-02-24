Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Borsa güne düşüşle başladı

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,52 puan ve yüzde 0,36 azalışla 14.011,20 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti. İşte günün ilk verilerinden detaylar ve tüm rakamlar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 10:08

'da endeksi, güne yüzde 0,36 azalışla 14.011,20 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 yükselişle 14.061,71 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,52 puan ve yüzde 0,36 azalışla 14.011,20 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,84 ile turizm, en çok gerileyen holding oldu.

, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişelerin gölgesinde karışık bir seyir izliyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI RİSK ALGISINI ARTIRDI

ABD'deki tarife gündemi piyasalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ederken, Trump'ın, Yüksek Mahkemenin ilave gümrük vergileriyle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini söylemesi mevcut risk algısını artırdı.

Jeopolitik tarafta İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.

Söz konusu açıklama, ABD-İran hattında olası bir askeri müdahale riskine ilişkin kaygıları azaltsa da iki ülke arasındaki gerginlik devam ediyor.

ANALİSTLERİN BEKLENTİLERİ HANGİ YÖNDE?

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, BoE Başkanı Bailey ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin de endeksin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

