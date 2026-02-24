CHP'li ismin hastaneyi birbirine kattığı anlar kamerada! Alkol kontrolü ve kan testini reddetmişti

Artvin'in CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal, belediyeye ait resmi aracı alkollü kullanırken jandarma ekiplerine yakalanmıştı. Jandarma ekiplerinin alkol kontrolünü reddeden Soysal, kan testi yapılmak maksadıyla götürüldüğü Borçka Devlet Hastanesi'nde de kan testi vermeyi de reddetmişti. Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat ile asayiş ekibi ve hastane güvenlikleri ile zor kullanılarak test yapılmak üzere Soysal'dan kan örneği alınırken o anlara ait hastanedeki kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Soysal'ın kendisinden kan alan hemşirenin üzerine yürümek isteyince jandarma ekiplerinin araya girdiği görüldü.

