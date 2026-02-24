Mardin'de ilginç görüntüler! El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola böyle çıktı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde oto tamir işletmesinde park halinde bırakılan aracın el freni çekilmedi. El freni çekilmeyen araç bir anda geri gitmeye başladı. Kontrolden çıkan otomobil anayola kadar ilerledi ve yol kenarındaki refüje çıkarak durabildi. O sırada trafiğin yoğun olduğu anayolda herhangi bir aracın geçmemesi ise büyük bir kazanın önüne geçti. Olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.