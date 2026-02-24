ABD'de polisler kar topu yağmuruna tutuldu, soruşturma açıldı

ABD'de New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, emniyet güçlerinin görevde olduğu sırada kalabalık bir grup tarafından kar topu yağmuruna tutulmasının suç teşkil ettiğini belirterek, soruşturma başlatıldığını bildirdi. NYPD Komiseri Tisch, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüntüleri incelediklerini belirterek, "Sergilenen bu davranış utanç vericidir ve bir suçtur." ifadelerini kullandı.