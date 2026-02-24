Menü Kapat
Okulunu havaya uçuracaktı! 12 yaşındaki katliam plancısı yakayı ele verdi

ABD'nin Florida eyaletinde 12 yaşındaki bir çocuk, okulda kitlesel bir saldırı planı yaparken yakayı ele verdi. Bilgisayarında bomba yapımına dair aramalar tespit edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir ortaokul öğrencisi çok sayıda kişinin ölümüne neden olacak bir plan hazırlığındayken yakalandı. Çocuk tarafından yazılan manifestoda, okula yönelik bombalama ve şiddet planları detaylıca yer alıyordu.

Yetkililer, manifestonun yanında okul kampüsünde patlayıcı yerleştirmeye dair çizimler ve hedef yerleri gösteren haritaların da bulunduğunu açıkladı. Katliam plancısı çocuğu arkadaşları ele verdi.

Okulunu havaya uçuracaktı! 12 yaşındaki katliam plancısı yakayı ele verdi

''BELİRLİ NOKTALARA BOMBA YERLEŞTİRECEKTİ''

Lee County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, öğrencinin bazı sınıf arkadaşları onun "endişe verici çizimler" yaptığını fark ederek öğretmenlere bildirdi. Çizimler arasında okuldaki belirli noktalara bomba yerleştirmeye yönelik planlara yer verildiği, ayrıca manifestoda "şiddet eylemleri gerçekleştirme niyeti" açıkça ifade edildiği belirtildi.

Yetkililer, çocuğun bilgisayarında bomba yapımına ilişkin videoları ve tanınmış seri katiller ile teröristlere dair aramalar tespit ettiklerini kaydetti.

Okulunu havaya uçuracaktı! 12 yaşındaki katliam plancısı yakayı ele verdi

12 YAŞINDAKİ KATLİAM PLANCISI TUTUKLANDI

Polis, Veterans Park Academy for the Arts okulunda öğrenim gören çocuğu tutukladı ve hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Florida Şerif Carmine Marceno, öğrencilerin erken müdahalesi sayesinde olası bir şiddet eyleminin önlendiğini vurguladı. Yetkililer, tutuklanan öğrenciye "terör eylemi hazırlama tehdidi" ve "yıkıcı cihaz bulundurma veya yerleştirme tehdidi" gibi suçlamaların yöneltildiğini açıkladı.

Okulunu havaya uçuracaktı! 12 yaşındaki katliam plancısı yakayı ele verdi
