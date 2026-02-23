Menü Kapat
Bu akıma dikkat! Çocuklar arasında yaygınlaştı: Akran zorbalığı ve şiddeti yayıyor!

İngiltere'de popülerleşen bir akım, akran zorbalığını adeta teşvik ediyor. Londra'da okulları ve ebeveynleri kırmızı alarma geçiren akım, çocukların rakip okullardaki öğrencilere şiddet uygulamaya ve bu anları kaydedip böylece 'puan toplamaya' teşvik ediyor.

Bu akıma dikkat! Çocuklar arasında yaygınlaştı: Akran zorbalığı ve şiddeti yayıyor!
Sosyal medya platformları Snapchat, TikTok ve Instagram'da yayılan 'Kırmızı vs Mavi' akımı, çocukları şiddete yönlendiriyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da baş gösteren akımda çocuklar, ABD'li ünlü suç çeteleri Bloods ve Crips'ten esinlenilerek oluşturulan akım kapsamında, rakip okullardaki akranlarına şiddet uygulayarak bunu kayda alıyorlar, bu şekilde de puan topluyorlar.

Bu akıma dikkat! Çocuklar arasında yaygınlaştı: Akran zorbalığı ve şiddeti yayıyor!

Bu akıma dikkat! Çocuklar arasında yaygınlaştı: Akran zorbalığı ve şiddeti yayıyor!

SİLAHLARI BIÇAK, MAKAS, CETVEL...

Londra'da 26 okuldaki öğrencilerin katıldığı tahmin edilen akımda çocuklar, 'Kırmızı' ve 'Mavi' olarak iki takıma ayrılıyorlar. 'Okul savaşları' adı altında öğrencilerden karşı takımdaki öğrenciye şiddet uygulaması isteniyor. Bu saldırılar sırasında makas v cetvel gibi malzemeler de silah olarak kullanılıyor. Ancak sosyal medyada yayılan bazı görsellerde çocukların mutfak bıçağı ve havai fişek gibi araçlara başvurduğu da görüldü.

Bu akıma dikkat! Çocuklar arasında yaygınlaştı: Akran zorbalığı ve şiddeti yayıyor!

BIÇAKLAMA '15 PUAN', YUMRUK '20 PUAN'

Dailymail'de yer alan habere göre, öğrencilerden saldırıları kaydetmeleri ve görüntüleri organizatöre göndererek internette paylaştırmaları istendi. İddialara göre puan sistemi şu şekilde işliyor:

Rakibe yumruk atanlara 20 puan, kovalayanlara 10 puan, "bıçaklamaya" 15 puan ve bu eylemleri kaydedenlere bonus olarak 10 puan veriliyor.

Sosyal medyada bu şiddet paylaşımları çoğalınca okul müdürleri, ebeveynleri uyardı. Polis de devreye girdi ve okul çevrelerinde devriye sayısı arttı.

Bu akıma dikkat! Çocuklar arasında yaygınlaştı: Akran zorbalığı ve şiddeti yayıyor!

TİKTOK PAYLAŞIMLARI KALDIRDI

Polisin uyarısı üzerine TikTok da topluluk kurallarını ihlal eden içerikleri platformdan kaldırmaya başladı.

Uzmanlar, bu akımın arkasındaki asıl provokatörlerin öğrenciler olmayabileceğine dikkat çekerek, ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımını yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu akıma dikkat! Çocuklar arasında yaygınlaştı: Akran zorbalığı ve şiddeti yayıyor!

13 YAŞINDAKİ BIÇAKLI SALDIRGAN

Öte yandan İngiltere'de önceki günlerde 13 yaşındaki bir çocuk, 7. ve 8. sınıf öğrencilerini bıçakladığı gerekçesiyle cinayete teşebbüsle suçlanmıştı.

