Hırsızlar içinde mücevhere benzetip çaldılar, kutudan çıkan şaşkına çevirdi

İtalya'nın Pordenone şehrinde hırsızlar, bir evin penceresini zorlayarak içeri girmeyi başardılar. Evi dağıtıp değerli eşya arayan hırsızlar bir kutu buldular. Kutuyu açtıklarında ise içinde küçük, sarımtırak ve parlak taşlar olduğunu gördüler. Bu kutuyu ve evde buldukları 150 doları yanlarına alıp gittiler. Evdeki diğer nalit para ya da elektronik eşyaları ise çalmadılar.

Özetle

KUTUDAKİ BÖBREK TAŞLARI

Ev sahibi, evine geldiğinde soyulduğunu anladı ve neler çalındığını araştırırken kutunun evde olmadığını fark etti. Kutunun içinde ise bir süre önce düşürdüğü ve analiz ettirmek için tuttuğu böbrek taşları bulunuyordu. Kuruyan böbrek taşlarının şekil ve renk itibarıyla işlenmemiş altın parçalarına benzemesi, hırsızların yanılmasına neden oldu.

Olay sonrası açıklama yapan ev sahibi, hırsızların yaklaşık 150 Euro tutarındaki bozuk paranın yanı sıra hiçbir maddi değeri olmayan tıbbi birikintileri çaldığını doğruladı.

NEDEN MÜCEVHER ZANNETTİLER?

Uzmanlar, böbrek taşlarının kristalleşmiş yapısı nedeniyle bazen değerli madenlerle karıştırılabileceğine, ancak bunların biyolojik atıktan başka bir şey olmadığına dikkat çekti. kentinde yaşanan ilginç hırsızlık vakasında, bir eve giren şüpheliler, değerli mücevher sandıkları bir kutu dolusu böbrek taşını çalarak kayıplara karıştı.