Hırsızlar içinde mücevhere benzetip çaldılar, kutudan çıkan şaşkına çevirdi

İtalya'da ilginç bir hırsızlık yaşandı. Pordenone şehrinde, hırsızlar bir eve girdiler ve içinde mücevher olduğunu düşündükleri kutuyu bir de evde bulunan 150 doları çaldılar. Kutuda ise mücevher değil oldukça ilginç bir şey vardı.

20.02.2026
20.02.2026
saat ikonu 16:28

İtalya'nın Pordenone şehrinde hırsızlar, bir evin penceresini zorlayarak içeri girmeyi başardılar. Evi dağıtıp değerli eşya arayan hırsızlar bir kutu buldular. Kutuyu açtıklarında ise içinde küçük, sarımtırak ve parlak taşlar olduğunu gördüler. Bu kutuyu ve evde buldukları 150 doları yanlarına alıp gittiler. Evdeki diğer nalit para ya da elektronik eşyaları ise çalmadılar.

İtalya'nın Pordenone şehrinde bir eve giren hırsızlar, değerli eşya sanarak içine böbrek taşları konulmuş bir kutuyu ve bir miktar bozuk parayı çaldı.
Hırsızlar bir evin penceresini zorlayarak içeri girdi.
Evde buldukları bir kutuyu ve 150 doları yanlarına alıp gittiler.
Kutunun içinde ev sahibinin düşürdüğü ve analiz için tuttuğu böbrek taşları vardı.
Kuruyan böbrek taşlarının görünümü, hırsızları altınla karıştırdı.
Hırsızlar değerli başka eşyaları almadı.
KUTUDAKİ BÖBREK TAŞLARI

Ev sahibi, evine geldiğinde soyulduğunu anladı ve neler çalındığını araştırırken kutunun evde olmadığını fark etti. Kutunun içinde ise bir süre önce düşürdüğü ve analiz ettirmek için tuttuğu böbrek taşları bulunuyordu. Kuruyan böbrek taşlarının şekil ve renk itibarıyla işlenmemiş altın parçalarına benzemesi, hırsızların yanılmasına neden oldu.

Olay sonrası açıklama yapan ev sahibi, hırsızların yaklaşık 150 Euro tutarındaki bozuk paranın yanı sıra hiçbir maddi değeri olmayan tıbbi birikintileri çaldığını doğruladı.

NEDEN MÜCEVHER ZANNETTİLER?

Uzmanlar, böbrek taşlarının kristalleşmiş yapısı nedeniyle bazen değerli madenlerle karıştırılabileceğine, ancak bunların biyolojik atıktan başka bir şey olmadığına dikkat çekti. kentinde yaşanan ilginç vakasında, bir eve giren şüpheliler, değerli mücevher sandıkları bir kutu dolusu böbrek taşını çalarak kayıplara karıştı.

