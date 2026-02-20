Avusturya'nın en yüksek dağı olan Grossglockner Dağı'nda erkek arkadaşı Thomas P. ile tırmanış yapan 33 yaşındaki Kerstin G., ölüme terk edilince hayatını kaybetti. 2025'in Ocak ayında yaşanan olayda Kerstin G.'yi zirveye yakın bir yerde korumasız ve bitkin halde bırakıp yardım çağırmaya gittiği gerekçesiyle suçlanan ismi Thomas P. olarak açıklanan erkek arkadaşı, ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

Dinle Özetle

Kız arkadaşını dağ zirvesine 50 metre kala ölüme terk eden dağcının cezası belli oldu Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 235

HABERİN ÖZETİ Kız arkadaşını dağ zirvesine 50 metre kala ölüme terk eden dağcının cezası belli oldu Avusturya'nın Grossglockner Dağı'nda kız arkadaşı Kerstin G.'yi tırmanış sırasında ölüme terk etmekle suçlanan Thomas P., ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunarak ertelenmiş hapis ve para cezasına çarptırıldı. Thomas P., Grossglockner Dağı'nda kız arkadaşı Kerstin G.'yi zirveye yakın bir yerde bitkin ve korumasız bırakarak ölümüne neden olmaktan suçlu bulundu. Mahkeme, Thomas P.'ye 5 ay ertelenmiş hapis cezası ve 9.600 dolar para cezası verdi. Savcılar, deneyimli dağcı Thomas P.'nin, daha az deneyimli kız arkadaşına zamanında yardım etmediğini veya destek çağırmadığını vurguladı. Kerstin G.'nin cesedi, bir kaya yüzeyinden baş aşağı asılı, eldivenleri eksik ve botlarının ipleri açık halde bulundu. Thomas P.'nin eski kız arkadaşı da 2023'te Grossglockner'de benzer şekilde terk edildiğini iddia etti. Sanık Thomas P. ise suçlamaları reddederek zorlu koşullar altında yardım çağırdığını savundu.

5 AY ERTELENMİŞ HAPİS VE PARA CEZASI

Mahkeme, Thomas P.'nin daha önce bir suç kaydının olmaması ve ölen kişinin yakınlığının hafifletici sebep olmasını gerekçe göstererek 5 aylık ertelenmiş hapis cezası ve 9 bin 600 dolar para cezası verdi. Tirol'de dağ ve helikopter kurtarma ekipleriyle çalışan deneyimli bir dağcı olan Yargıç Norbert Hofer, Thomas P.'nin son derece başarılı bir dağcı olduğunu ancak kız arkadaşının kayak yetenekleri konusunda çok daha tecrübesiz olduğunu vurguladı.

YARDIM İÇİN DÖNMEDİ VE DESTEK ÇAĞIRMADI

Hofer, Kerstin G.'nin kış şartlarında yeterli deneyime sahip olmadığı için çiftin geri dönmesi gerektiğini söylerken savcılar, daha deneyimli bir dağcı olan sanığın "turdaki sorumlu rehber" olduğunu ve kız arkadaşına yardım etmek için zamanında geri dönmediğini veya destek çağırmadığını dile getirdi.

Savcılar, çiftin dağda mahsur kaldığını ve adamın polisi aramadığını ve saat 22.30 civarında bir polis helikopteri üzerlerinden uçarken herhangi bir yardım sinyali göndermediğini dile getirdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Thomas P. ise hakkındaki suçlamaları reddederek yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Avukatı Kurt Jelinek ise çiftin son derece zor ve stresli bir durum yaşadıklarını ifade ederek Kerstin'in dağcılık alanında söylendiği kadar da tecrübesiz olmadığını savundu.

KAYA ÜZERİNDE BAŞ AŞAĞI ASILI BULUNDU

Mahkemede dağ kurtarma ekibinin Kerstin'in cesedini bir kaya yüzeyinden baş aşağı asılı halde bulduğu anlatıldı. Sırt çantası takılı olan ve başı geriye doğru eğik bulunan kadının gözlerinin açık olduğu ancak eldivenlerinin ellerinde bulunmadığı ve botlarının iplerinin de açık olduğunu söyleyen adı açıklanmayan kurtarma görevlisi, "Onu bu şekilde görünce çok şaşırdık. Eğer rüzgar daha da şiddetli olsaydı, güney yamacından aşağı düşerdi" dedi.

ESKİ KIZ ARKADAŞINDAN DA SUÇLAMA

Mahkeme, ayrıca Thomas P.'nin eski kız arkadaşı Andrea B.'nin ifadesini de dinlendi. Andrea B., Grossglockner'e 2023'te birlikte gittiği sırda Thomas P.'nin kendisini nasıl dağda terk ettiğini, ağlayıp çığlık atarken Thomas P.'nin aniden ortadan kaybolduğunu, kendisini arkasında bırakarak yürüdüğünü anlattı.

NELER OLMUŞTU?

Helikopterden çekilen video görüntülerinde çiftin hala tırmanmaya devam ettiği görüldüğü kaydedilirken yargıç, herhangi bir tehlike sinyali gönderilmediğini belirtti. Thomas'ın avukatı o noktada Thomas P. ve kız arkadaşının kendilerini iyi hissettiklerini ve zirveye yakın oldukları için yardım çağırmadıklarını ifade ederek müvekkilini savundu.

Web kamerası görüntülerinde, dağa tırmanırken el fenerlerinin ışıklarının görüldüğü ifade edilirken Thomas'ın avukatı ancak kısa bir süre sonra, Kerstin'in zirveye yakınken yorgun düşmesiyle durumun dramatik bir şekilde değiştiğini, Kerstin'in Thomas P.'ye yardım çağırmasını söylediğini belirtti.

Avukatı, Thomas'ın 19 Ocak günü saat 00.35'te dağ polisini aradığını ve yardım istediğini savunuyor. Kurtarma ekipleri bunun acil bir çağrı olmadığını söylerken, Thomas'ın avukatı polise her şeyin yolunda olduğunu söylediği iddialarını kabul etmediğini sözlerine ekledi. Savcılar, Thomas'ın yardım için zirveye tırmansa da diğer taraftan indiğini ve Kerstin'i saat 02.00'de geride bıraktığını savunuyor. Web kamerası görüntülerinde ise el feneriyle aydınlatılmış figürünün zirveden aşağı indiğinin görüldüğü aktarıldı.