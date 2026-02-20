Menü Kapat
Kız arkadaşını dağ zirvesine 50 metre kala ölüme terk eden dağcının cezası belli oldu

Avusturya'da kız arkadaşını dağ zirvesine 50 metre kala ölüme terk eden Thomas P.'nin cezası belli oldu. Ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunan Thomas'a 5 ay ertelenmiş hapis cezası ve 9 bin 600 dolar para cezası verildi.

Kız arkadaşını dağ zirvesine 50 metre kala ölüme terk eden dağcının cezası belli oldu
Avusturya'nın en yüksek dağı olan Grossglockner Dağı'nda erkek arkadaşı Thomas P. ile tırmanış yapan 33 yaşındaki Kerstin G., ölüme terk edilince hayatını kaybetti. 2025'in Ocak ayında yaşanan olayda Kerstin G.'yi zirveye yakın bir yerde korumasız ve bitkin halde bırakıp yardım çağırmaya gittiği gerekçesiyle suçlanan ismi Thomas P. olarak açıklanan erkek arkadaşı, ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu.

Kız arkadaşını dağ zirvesine 50 metre kala ölüme terk eden dağcının cezası belli oldu

5 AY ERTELENMİŞ HAPİS VE PARA CEZASI

Mahkeme, Thomas P.'nin daha önce bir suç kaydının olmaması ve ölen kişinin yakınlığının hafifletici sebep olmasını gerekçe göstererek 5 aylık ertelenmiş hapis cezası ve 9 bin 600 dolar para cezası verdi. Tirol'de dağ ve helikopter kurtarma ekipleriyle çalışan deneyimli bir dağcı olan Yargıç Norbert Hofer, Thomas P.'nin son derece başarılı bir dağcı olduğunu ancak kız arkadaşının kayak yetenekleri konusunda çok daha tecrübesiz olduğunu vurguladı.

Kız arkadaşını dağ zirvesine 50 metre kala ölüme terk eden dağcının cezası belli oldu

YARDIM İÇİN DÖNMEDİ VE DESTEK ÇAĞIRMADI

Hofer, Kerstin G.'nin kış şartlarında yeterli deneyime sahip olmadığı için çiftin geri dönmesi gerektiğini söylerken savcılar, daha deneyimli bir dağcı olan sanığın "turdaki sorumlu rehber" olduğunu ve kız arkadaşına yardım etmek için zamanında geri dönmediğini veya destek çağırmadığını dile getirdi.

Savcılar, çiftin dağda mahsur kaldığını ve adamın polisi aramadığını ve saat 22.30 civarında bir polis helikopteri üzerlerinden uçarken herhangi bir yardım sinyali göndermediğini dile getirdi.

Kız arkadaşını dağ zirvesine 50 metre kala ölüme terk eden dağcının cezası belli oldu

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Thomas P. ise hakkındaki suçlamaları reddederek yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Avukatı Kurt Jelinek ise çiftin son derece zor ve stresli bir durum yaşadıklarını ifade ederek Kerstin'in dağcılık alanında söylendiği kadar da tecrübesiz olmadığını savundu.

Kız arkadaşını dağ zirvesine 50 metre kala ölüme terk eden dağcının cezası belli oldu

KAYA ÜZERİNDE BAŞ AŞAĞI ASILI BULUNDU

Mahkemede dağ kurtarma ekibinin Kerstin'in cesedini bir kaya yüzeyinden baş aşağı asılı halde bulduğu anlatıldı. Sırt çantası takılı olan ve başı geriye doğru eğik bulunan kadının gözlerinin açık olduğu ancak eldivenlerinin ellerinde bulunmadığı ve botlarının iplerinin de açık olduğunu söyleyen adı açıklanmayan kurtarma görevlisi, "Onu bu şekilde görünce çok şaşırdık. Eğer rüzgar daha da şiddetli olsaydı, güney yamacından aşağı düşerdi" dedi.

ESKİ KIZ ARKADAŞINDAN DA SUÇLAMA

Mahkeme, ayrıca Thomas P.'nin eski kız arkadaşı Andrea B.'nin ifadesini de dinlendi. Andrea B., Grossglockner'e 2023'te birlikte gittiği sırda Thomas P.'nin kendisini nasıl dağda terk ettiğini, ağlayıp çığlık atarken Thomas P.'nin aniden ortadan kaybolduğunu, kendisini arkasında bırakarak yürüdüğünü anlattı.

NELER OLMUŞTU?

Helikopterden çekilen video görüntülerinde çiftin hala tırmanmaya devam ettiği görüldüğü kaydedilirken yargıç, herhangi bir tehlike sinyali gönderilmediğini belirtti. Thomas'ın avukatı o noktada Thomas P. ve kız arkadaşının kendilerini iyi hissettiklerini ve zirveye yakın oldukları için yardım çağırmadıklarını ifade ederek müvekkilini savundu.

Kız arkadaşını dağ zirvesine 50 metre kala ölüme terk eden dağcının cezası belli oldu

Web kamerası görüntülerinde, dağa tırmanırken el fenerlerinin ışıklarının görüldüğü ifade edilirken Thomas'ın avukatı ancak kısa bir süre sonra, Kerstin'in zirveye yakınken yorgun düşmesiyle durumun dramatik bir şekilde değiştiğini, Kerstin'in Thomas P.'ye yardım çağırmasını söylediğini belirtti.

Avukatı, Thomas'ın 19 Ocak günü saat 00.35'te dağ polisini aradığını ve yardım istediğini savunuyor. Kurtarma ekipleri bunun acil bir çağrı olmadığını söylerken, Thomas'ın avukatı polise her şeyin yolunda olduğunu söylediği iddialarını kabul etmediğini sözlerine ekledi. Savcılar, Thomas'ın yardım için zirveye tırmansa da diğer taraftan indiğini ve Kerstin'i saat 02.00'de geride bıraktığını savunuyor. Web kamerası görüntülerinde ise el feneriyle aydınlatılmış figürünün zirveden aşağı indiğinin görüldüğü aktarıldı.

