TGRT Haber
Kız arkadaşını dağın zirvesine 50 metre kala ölüme terk etti!

Avusturya'da bir dağın zirvesine 50 metreden daha az bir mesafede bulunan Kerstin Gurtner'ın, beraber tırmanış yaptığı erkek arkadaşı Thomas Plamberger tarafından ölüme terk edildiği öne sürüldü.

Kız arkadaşını dağın zirvesine 50 metre kala ölüme terk etti!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 11:34

33 yaşındaki Kerstin Gurtner, Avusturya'da Grossglockner Dağı'nın zirvesine 50 metreden daha az bir mesafede hayatını kaybettiği tespit edildi. Gurtner, tırmanışı, deneyimli dağcı sevgilisi Thomas Plamberger ile beraber gerçekleştiriyordu. İddialara göre, Plamberger, kız arkadaşının ölümüne adeta göz yumdu.

39 yaşındaki Plamberger, deneyimsiz bir dağcı olan Gurtner'ı 3 bin 600 metreden fazla yükseklikten Avusturya'nın en yüksek zirvesine tırmanış sırasında yalnız bıraktı.

Kız arkadaşını dağın zirvesine 50 metre kala ölüme terk etti!

ZİRVEYE YAKIN NOKTADA TERK ETTİ

Innsbruck savcılığından yapılan açıklamada "Saat 02:00 sularında sanık, kız arkadaşını korumasız, bitkin, hipotermik ve yönünü kaybetmiş bir halde Grossglockner zirvesinin yaklaşık 50 metre altında bıraktı. Kadın donarak öldü. Sanık, kız arkadaşının aksine, yüksek irtifa dağ turlarında oldukça deneyimli olduğu ve turu önceden planladığı için, turun sorumlu rehberi olarak kabul edilecekti." ifadeleri yer aldı.

Kız arkadaşını dağın zirvesine 50 metre kala ölüme terk etti!

HELİKOPTERİ GÖRDÜ AMA ÇAĞRI YAPMADI

Yerel haber ajansı Heute'nin bildirdiğine göre, Plumberger, uçan bir polis helikopterini gördüklerinde acil durum çağrısı yapmadı veya herhangi bir tehlike sinyali vermedi. Savcılar, Plumberger'in saat 01:35'te Alpine Polis memurlarını aradığını ve ardından telefonunu sessize aldığını iddia etti. Rapora göre, yaklaşık yarım saat sonra Gurtner'ı buzlu dağda ölüme terk etti. Hatta onu acil durum battaniyeleriyle de örtmedi.

Kız arkadaşını dağın zirvesine 50 metre kala ölüme terk etti!

''TALİHSİZ KAZA''

Dailymail'in haberine göre, savcılar, Plumberger'in saat 03.30'da tekrar acil servislere ulaştığını iddia etti. Plumberger'ı temsil eden avukat Kurt Jelinek, müvekkilinin masumiyetini savundu ve Gurtner'ın ölümünün "trajik, talihsiz bir kaza" olduğunu iddia etti.

Plumberger'e perşembe günü dava açıldı ve davasının şubat ayında başlaması bekleniyor. Suçlu bulunması halinde en fazla üç yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Kız arkadaşını dağın zirvesine 50 metre kala ölüme terk etti!

Öte yandan çiftin dağın zirvesine yakın kampının ışığı web kamerası görüntüleri ile kaydedildi.

