Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ev görünümlü gizli banka: Kilolarca para çıktı

Fransa'nın Senon köyünde inanılmaz bir keşfe imza atıldı. Bir evin banka gibi kullanıldığını anlaşıldı. Roma dönemine ait evde kazma vurulan her yerden para fışkırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ev görünümlü gizli banka: Kilolarca para çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 10:08

'nın Senon köyündeki çalışmalarda, araştırmacıları da şaşırtan bir keşif gerçekleşti. Fransa Ulusal Koruma Amaçlı Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRAP) uzmanları, Roma döneminden kalma bir evin zemininde çalışmalar yürüttüler.

Ev görünümlü gizli banka: Kilolarca para çıktı

ON BİNLERCE SİKKE

Kazılar sırasında ilk olarak yaklaşık 38 kilogramlık bir çömlek bulundu. Çömleğinde içinde 23–24 bin adet antik sikke vardı. İkinci bulunan çömlekte ise 18–19 bin antik sikke bulunuyordu. Üçüncü çömlek ise boş çıktı. Uzmanlar 3. çömleğin aslında dolu olduğunu fakat antik dönemde boşaltıldığını, içinde ise sadece birkaç sikke kaldığını düşündüklerini belirttiler.

Ev görünümlü gizli banka: Kilolarca para çıktı

ÖNEMLİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

O dönemde insanların paralarını nasıl sakladığına ve tasarruf yöntemlerine dair önemli bilgiler sunan bu araştırma sırasında 40 bini aşkın sikke bulunduğu bildirildi. Yahoo News'in haberine göre, sikkeler, MS 280–310 yılları arasına tarihleniyor. Aralarında Roma'dan bağımsız bir süre varlığını sürdüren Galyalı İmparatorları tasvir eden paralar da bulunuyor.

Ev görünümlü gizli banka: Kilolarca para çıktı

'GİZLİ KASA'

Senon'daki bu bulgular bir başka gizemi de çözdü. Genellikle toprak altından çıkan paralar, sahiplerinin aceleyle gömdüğü değerli eşyalarıdır. Fakat bu evde durum değişik. Burada paralar çömleklere konulmuş ve ağız kısımları zeminin tam hizasında bırakılmıştı.

Yani sahipleri bu kaplara kolayca ulaşabiliyor, ihtiyaç duydukça para ekleyip çıkarabiliyordu. Arkeologlara göre bu düzenek, o dönem için bir tür ev tipi "sabit mevduat hesabı" veya "gizli kasa" işlevi görüyor.

Uzmanlar şimdi sikkeleri tek tek inceleyerek o dönem enflasyon oranları, ekonomik istikrarsızlık dönemleri, bölgedeki ticaret faaliyetleri gibi tarihsel verileri ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aylık neredeyse 150 bin TL maaş! Tek şart var, deneyim aranmıyor
Görüntüler tüyler ürpertti, 101 milyon yıllık sır perdesi aralandı! Dinazorlara ait binlerce iz
ETİKETLER
#fransa
#arkeoloji
#Roma İmparatorluğu
#Antik Sikkeler
#Tarihi Kazı
#Eski Metaller
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.