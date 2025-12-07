Ev görünümlü gizli banka: Kilolarca para çıktı

Fransa'nın Senon köyündeki çalışmalarda, araştırmacıları da şaşırtan bir keşif gerçekleşti. Fransa Ulusal Koruma Amaçlı Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRAP) uzmanları, Roma döneminden kalma bir evin zemininde çalışmalar yürüttüler.

ON BİNLERCE SİKKE

Kazılar sırasında ilk olarak yaklaşık 38 kilogramlık bir çömlek bulundu. Çömleğinde içinde 23–24 bin adet antik sikke vardı. İkinci bulunan çömlekte ise 18–19 bin antik sikke bulunuyordu. Üçüncü çömlek ise boş çıktı. Uzmanlar 3. çömleğin aslında dolu olduğunu fakat antik dönemde boşaltıldığını, içinde ise sadece birkaç sikke kaldığını düşündüklerini belirttiler.

ÖNEMLİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

O dönemde insanların paralarını nasıl sakladığına ve tasarruf yöntemlerine dair önemli bilgiler sunan bu araştırma sırasında 40 bini aşkın sikke bulunduğu bildirildi. Yahoo News'in haberine göre, sikkeler, MS 280–310 yılları arasına tarihleniyor. Aralarında Roma'dan bağımsız bir süre varlığını sürdüren Galyalı İmparatorları tasvir eden paralar da bulunuyor.

'GİZLİ KASA'

Senon'daki bu bulgular bir başka gizemi de çözdü. Genellikle toprak altından çıkan paralar, sahiplerinin aceleyle gömdüğü değerli eşyalarıdır. Fakat bu evde durum değişik. Burada paralar çömleklere konulmuş ve ağız kısımları zeminin tam hizasında bırakılmıştı.

Yani sahipleri bu kaplara kolayca ulaşabiliyor, ihtiyaç duydukça para ekleyip çıkarabiliyordu. Arkeologlara göre bu düzenek, o dönem için bir tür ev tipi "sabit mevduat hesabı" veya "gizli kasa" işlevi görüyor.

Uzmanlar şimdi sikkeleri tek tek inceleyerek o dönem enflasyon oranları, ekonomik istikrarsızlık dönemleri, bölgedeki ticaret faaliyetleri gibi tarihsel verileri ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.