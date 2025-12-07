Aylık neredeyse 150 bin TL maaş! Tek şart var, deneyim aranmıyor

Norveç'in Froya bölgesinde bulunan Kverya şehrinde bulunan SalMar ASA şirketi yurt dışından eleman alımı yapacağını duyurdu. Şirketin ilanına göre, kadrolu sözleşmeyle 100 personel alınacak. Maaş dolgun, şart ise temel seviyede İngilizce veya Norveççe bilmek.

Çalışanlara saat başı 228,46 Norveç kronu yani yaklaşık bin lira para verilecek. Haftalık 36,5 saatlik çalışma düzeniyle aylık maaş yaklaşık 150 bin liraya yaklaşıyor. Üstelik akşam vardiyalarında yüzde 20 oranında ek ödeme ve çeşitli primlerle bu tutarın daha da artabileceği belirtildi.

Hasta sonu çalışması olmayan bu işte çalışan kişi, somon işleme zincirinin farklı aşamalarında görev alacak. Çalışanların filetoların hazırlanması, paketlenmesi, kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi ve tesis içinde hijyenin korunması gibi sorumluluklar üstleneceği belirtildi.

TECRÜBESİ OLAN YİNE DE ŞANSLI

Pozisyonlar için deneyim zorunlu değil ancak daha önce gıda işleme veya su ürünleri yetiştiriciliği alanında tecrübesi olan adayların avantajlı olacağı ifade edildi.

El Diario Vasco'nun haberine göre, uzun süreli çalışan aradıklarını belirten şirket, Norveç'te yaşamak isteyen adayları da değerlendireceğini, başvuruların 31 Ocak 2026 tarihine kadar açık olacağını duyurdu.

EK HAKLAR DA VAR

Şirket ile anlaşma sağlayan çalışanlar, her vardiyada biri ücretli olmak şartıyla 3 mola yapacak. Spor salonunu kullanabilecek ve günlük olarak yemek parası da alacak.