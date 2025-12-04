Kumanda ile sadece kanal mı değiştiriyorsunuz? Öyleyse çok şey kaçırıyorsunuz! Birçok gizli özelliği var

Menü Kapat
Televizyon kumandası her gün elimizde. Kısa süreliğine ortadan kaybolsa bile ekran keyfimizin kaçabiliyor. Ancak böylesine sık kullanılan cihaz genellikle kanal değiştirmek ve televizyonun sesini açıp kapatmak için tercih edilirken birçok da gizli özellik barındırıyor…

Boyutu küçük işlevi büyük televizyon kumandaları evlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Minicik bir arıza veya pilin bitmesi kısa süreli krizlere yol açabiliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda kumandaların basit bir cihaz olmadığını kaydetti. Öyle ki, çoğu kişinin sadece kanal değiştirmek için kullandığı kumandaların pek çok gizli özelliğe sahip teknolojik bir alet olarak belirtildi…

UZUN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ KISAYOLLAR

Teknolojinin gelişmesiyle artık hayatımızın tam ortasında yer alan akıllı telefonlar sunduğu yeniliklerle dikkat çekiyor. Ancak bu elektronik aletler sık sık, ses hatası, yavaşlama, uygulama çökmesi ve görüntü kilitlenmesi gibi sorunlarla gündeme geliyor. İşte kumandalara tanımlanan kısayollar sorunların çabucak çözülmesini sağlıyor.

Kısayollar sayesinde menülerde kaybolmadan televizyonun kontrol edilmesinin mümkün odluğunu belirten uzmanlar “Bu özellikler birçok kişinin bilmediği ama büyük kolaylık sağlayan fonksiyonlar” ifadesini kullanıyor.

HANGİ SORUNA HANGİ KISAYOL?

Televizyon kumandasına uygulanacak en temel kısayollar şu şekilde listeleniyor:

Ses hatalarını gidermek için kullanılan kısayol: Mute tuşuna art arda 3 defa basın. Bu yöntem ani ses kesilmelerinde saniyeler içinde çözüm sağlıyor.

TV’nin kilitlenmesinde kullanılacak kısayol: 5-10 saniye kadar “Power” tuşunu basılı tutun. Bu basit uygulama ile cihazın fişini çekmeden sıfırlama işlemi yapılabiliyor.

Görüntü modlarını gizli şekilde açan kısayol: P.Mode tuşuna uzun basın. Gelişmiş görüntü ayarları ortaya çıkıyor.

Takılan uygulamaları hızlandıran kısayol: Bunun için birkaç basit adım gerçekleştirilmesi gerekiyor. Önce Home tuşuna basın. Ardından ayarlar bölümü. Sonrasında ise “Return” tuşuna 2 saniye basın ve ardından “Ok” deyin. Bu yöntem televizyonun önbelleğini temizlediği için uygulamalar yeniden hız kazanıyor.

HEPSİ AYNI DEĞİL

Zaman kazandıran bu uygulamalar hayatı kolaylaştırırken, teknoloji uzmanları her kumandanın aynı özelliklere sahip olamayacağı yönünde uyarıda bulunuyor. Marka ve modele göre bazı tuş kombinasyonları değişebilirken, en çok kullanılan markalardan olan Sony, LG ve Samsung’da farkların yanı sıra benzerlikler bulunuyor.

Yeni alınan bir cihazda kısayolların öğrenilmesinin deneyimi kolaylaştıracağını belirten uzmanlar, temel pratik fonksiyonların çoğu kumanda da olduğuna dikkat çekiyor.

AVANTAJI SADECE PRATİKLİK DEĞİL

Kumandalarda kullanılan kısayollara ilk etapta bakıldığında sadece pratiklik sağladığı düşünülebilir. Ancak avantajlar bununla sınırlı değil. Çünkü televizyonun sık sık fişten çekilmesi cihazın ömrünü kısaltabiliyor. Kumanda kullanılarak yapılan işlemler ise farkında olmadan TV’nin ömrünün uzamasını sağlıyor. Hızlı moda değişimi, yumuşak reset ve cache temizlemek gibi işlemler de uzun vadede TV’nin performansının artırmada fayda sağlıyor.

