Bellek krizinde ilk kurban: Ünlü marka kapanıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Micron, küresel bellek sıkışıklığının ortasında tüketici tarafındaki Crucial satışlarını durdurma kararı aldı. Şirket, tüm odağını hızla büyüyen yapay zekâ veri merkezlerine yöneltiyor.
Bellek üreticisi Micron Technology, dünya genelinde giderek derinleşen arz sıkışıklığının tam ortasında dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, yıllardır tüketicilere RAM ve SSD gibi ürünler sunan Crucial markasının satışlarını tamamen sonlandıracağını açıkladı. Sevkiyatlar Şubat 2026’ya kadar sürecek ama Crucial için yol artık geri dönüşsüz biçimde kapanmış durumda.
Açıklamanın ardından Micron hisseleri gün içinde yüzde 2,6 düşse de, şirket bu yıl toplamda yaklaşık yüzde 175 değer kazanmış durumda. Yani yatırımcıların uzun vadeli beklentileri hâlâ güçlü.
Micron’ın tüketici odaklı segmentten çekilmesinin arkasında, bellek çözümlerinin küresel ölçekte kıtlaştığı bir dönemden geçiliyor olması var. Tüketici tarafı şirket için hiçbir zaman dev bir gelir kalemi olmadı ama yine de Crucial, teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği bir markaydı.
Yöneticilere göre asıl mesele, veri merkezlerinde yapay zekâ yüklerinin bir anda katlanması. Bu artış, yüksek bant genişliğine sahip HBM (High Bandwidth Memory) gibi ileri seviye çiplerin talebini patlatmış durumda. Micron da işte tam bu nedenle, çok daha kârlı olan bu kurumsal alana ağırlık veriyor.
Yapay zekâ uygulamaları artık öyle bir noktaya geldi ki, kullanılan hızlandırıcılar adeta bellek yutuyor. Örnekler çarpıcı:
Nvidia GB200 GPU: 192 GB HBM
Google’ın Ironwood TPU’su: 192 GB HBM
AMD MI350 hızlandırıcı: 288 GB HBM