Bellek krizinde ilk kurban: Ünlü marka kapanıyor

Bellek üreticisi Micron Technology, dünya genelinde giderek derinleşen arz sıkışıklığının tam ortasında dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, yıllardır tüketicilere RAM ve SSD gibi ürünler sunan Crucial markasının satışlarını tamamen sonlandıracağını açıkladı. Sevkiyatlar Şubat 2026’ya kadar sürecek ama Crucial için yol artık geri dönüşsüz biçimde kapanmış durumda.

Açıklamanın ardından Micron hisseleri gün içinde yüzde 2,6 düşse de, şirket bu yıl toplamda yaklaşık yüzde 175 değer kazanmış durumda. Yani yatırımcıların uzun vadeli beklentileri hâlâ güçlü.