Manavgat Belediyesi rüşvet davasında şoke eden 20 milyon euro detayı! 'Ben şaka yapıyor sandım'

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tanıklar tek tek dinlendi, savunma yapan sanık sayısı 13'e ulaştı. Duruşmaya damga vuran ifadeler ise Manavgat belediyesi eski İmar Müdürü Osman Zafer Keçer'den geldi. Keçer, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın kendisine başkan olmak istediğini söyleyerek "Bu iş için 20 milyon euro lazım" dediğini iddia etti.

SÖYLEDİKLERİNİ CİDDİYE ALMAMIŞ

Keçer, bu sözleri ciddiye almadığını ve şaka olarak değerlendirdiğini belirtti. İmar Müdürlüğü görevinden ayrılma gerekçesini de anlatan Keçer, çalışma düzeninin bozulduğunu ifade ederek, başvuruların Başkan Yardımcısı Sıla C. B.'de günlerce beklediğini, durumu Başkan Kara'ya iletince "ayrıl" talimatı aldığını ve görevi bıraktığını söyledi.

"BİBER VE LAHANA İLE Mİ BESLİYORSUNUZ"

Tutuklu sanıklardan Manavgat Belediyesi Meclis Üyesi ve Manavgat Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tosak ise, kulüp için düzenlendiği iddia edilen sahte gıda faturalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Ödeme emirlerine imza attığını ancak mal alımlarının kendi sorumluluğunda olmadığını söyleyen Tosak, kulübün yaklaşık 60–70 sporcudan oluştuğunu ve bir sezonda ortalama 45 bin öğün yemek tüketildiğini ifade etti. Mahkeme Başkanının "Bu sporcuları sadece biber ve lahana ile mi besliyorsunuz?" sorusu üzerine Tosak'ın "Başka şeyler de yemesi lazım ama ben bilmiyorum" demesi dikkat çekti.

"HER FATURAYI KONTROL EDEMEYİZ"

Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve imza yetkililerinden biri olan ve tutuksuz yargılanan M. B. Ç. de sahte olduğu iddia edilen faturalardan haberdar olmadığını belirterek, "Her faturayı kontrol etme şansımız olmaz. Ne biz sorduk ne de bilgilendirme yapan oldu" dedi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın Kumköy'deki villasının tadilatını yaptığı belirtilen ve tutuksuz yargılanan Fansa Yapı'nın sahibi M. A. F. ise, H. C. G.'nin kendisine tadilat için "maliyetine yap, paranı ödeyeceğim, 480 bin liralık fatura kes" dediğini, kendilerinin de bu doğrultuda işlem yaparak ödemeyi aldıklarını ileri sürdü. Dava, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.