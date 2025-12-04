Netanyahu'dan MOSSAD adımı! Sağ kolunu başa geçirdi

İsrail'in dış istihbarat servisi MOSSAD'ın yeni başkanı duyuruldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görev süresi gelecek yıl haziranda dolacak MOSSAD Başkanı David Barnea’nın yerine Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Gofman’ı göreve atadı.

NETANYAHU, GOFMAN'I EN UYGUN ADAY OLARAK GÖRÜYOR

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Gofman son derece seçkin bir subaydır. Savaşın ortasında başbakanın askeri sekreteri olarak atanması, onun olağanüstü profesyonel yeteneklere sahip olduğunu kanıtladı. Göreve hızlı girişinden, savaşın 7 cephesindeki kayda değer katılımına kadar her şeyle" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gofman'ın "tüm istihbarat ve güvenlik ajanslarıyla, özellikle de MOSSAD ile sürekli koordinasyonu sürdürdüğü" belirtilerek, "Başbakan, Tümgeneral Gofman'ın MOSSAD başkanı olarak görev yapacak en nitelikli ve uygun aday olduğuna inanıyor ve ona bu önemli görevde büyük başarılar diliyor" ifadelerine yer verildi.

Atamanın, Kıdemli Atamalar Danışma Komitesi'nin incelemesine sunulacağı belirtildi.