Af yasası meclisten geçti mi son dakika? 11. Yargı Paketi’nde 15 madde kabul edildi

Türk Ceza Kanunu'nda önemli değişiklikler getirecek 11. Yargı Paketi konusunda Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler devam ederken gözler af yasasında.

AF YASASI MECLİSTEN GEÇTİ Mİ SON DAKİKA?

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda oylanırken gözler af yasasında. Cezaevindeki 55 bin mahkuma erken tahliye yolu açacak olan 11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi komisyondan geçti.

AF YASASI KABUL EDİLDİ Mİ?

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken tahliyelerine ilişkin düzenlemeyi de içeren, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.