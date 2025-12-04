Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rus lider Putin Ukrayna'daki topraklar için 'Yeni Rusya' ifadesini kullandı ve tehditler savurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan ziyareti öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus lider, "Donbass ve Novorossiya'yı ya zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rus lider Putin Ukrayna'daki topraklar için 'Yeni Rusya' ifadesini kullandı ve tehditler savurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 15:03

Hindistan ziyareti öncesinde India Today'e açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı , 'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner ile görüşmesine dair konuştu.

Rus lider Putin Ukrayna'daki topraklar için 'Yeni Rusya' ifadesini kullandı ve tehditler savurdu

28 MADDE 4 AYRI PAKET ŞEKLİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Putin, Witkoff ve Kushner ile Moskova'da yapılan görüşmenin "çok faydalı" olduğunu ifade etti. Sunulan çözüm önerilerinin Alaska'da 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen Rusya-ABD zirvesinde varılan anlaşmalara dayandığını belirten Putin, Washington'un 28 maddelik barış planının 4 ayrı pakete bölünerek görüşülmesini önerdiğini dile getirdi.

Rus lider Putin Ukrayna'daki topraklar için 'Yeni Rusya' ifadesini kullandı ve tehditler savurdu

''TARTIŞABİLİRİZ DEDİK AMA ANLAŞAMADIK''

Putin, "Barış planının her bir maddesini tek tek ele almak durumundaydık, bu yüzden görüşme 5 saat sürdü" ifadelerini kullandı. Putin, "ABD Başkanı Donald Trump, sorununa uzlaşmacı bir çözüm bulmak için samimi bir çaba sarf ediyor, ancak bu kolay bir iş değil. Ukrayna'ya yönelik barış planı üzerinde çalışırken fikir birliğine varılamayan konular vardı, bu zor bir iş. Bazı durumlarda, 'Evet, bunu tartışabiliriz' dedik, ama üzerinde anlaşamadık" şeklinde konuştu.

Rus lider Putin Ukrayna'daki topraklar için 'Yeni Rusya' ifadesini kullandı ve tehditler savurdu

'MEKİK DİPLOMASİSİ'

Putin, Rusya'nın neleri kabul edebileceği ve neleri kabul edilemez bulduğu konusunda ayrıntı vermeyi reddederek, "Bence bu erken bir karar. Çünkü barış çabalarının çalışma düzenini bozabilir" dedi. Rus lider, Washington'un "mekik diplomasisi" yürüttüğünü sözlerine ekleyerek, "Avrupalılarla görüştüler, sonra bize geldiler, sonra Ukraynalılar ve Avrupalılarla bir görüşme daha yaptılar" dedi.

Rus lider Putin Ukrayna'daki topraklar için 'Yeni Rusya' ifadesini kullandı ve tehditler savurdu

''YA ZORLA ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ YA DA TERK EDECEKLER''

Putin, Ukrayna ordusunun Donbass'tan çekilmesini önerdiklerini, bunun çatışmaları önleyeceğini belirterek, "Ancak Ukrayna, düşmanlıklara devam etmeyi tercih etti. Ukrayna'ya şunu söyledik: Halk sizinle yaşamak istemiyor, referandum düzenlediler ve bağımsızlık için oy kullandılar. Askerlerinizi çekin, o zaman askeri bir harekat olmayacak. Ama hayır, onlar silahlı çatışma yolunu tercih etti" ifadelerini kullandı.

'NOVOROSSİYA' 'YENİ RUSYA'

Putin, Donbass ve Novorossiya'yı her halükarda alacaklarını belirterek, "Ya bu bölgeleri zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak" diye konuştu.

Putin, Ukrayna'nın güney ve doğu bölgelerini ifade etmek için Rusça'da "Yeni Rusya" anlamına gelen "Novorossiya" kelimesini kullanıyor. Novorossiya, Rus İmparatorluğu döneminde Ukrayna'nın doğusunu ve güneyini kapsıyordu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya ABD'nin barış taslağındaki bazı önerileri kabul etti, görüşmeler devam edecek
Trump 'Karadan da vuracağız' dedi Venezuela lideri Maduro barış çağrısı yaptı
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#vladimir putin
#donbas
#Novorossiya
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.