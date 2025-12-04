Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Sosyal medyanın şampiyonu beli oldu! İşte en çok takipçisi olan futbol takımı

Aralık 04, 2025 15:01
1
Dört Büyükler

Trendyol Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sosyal medyadaki takipçi sayısı son 5 yıldaki büyük artışla 82 milyona yükselirken, 86 milyonluk ülke nüfusuna yaklaştı.
 

2
dört büyükler

"Dört Büyükler'in ABD merkezli sosyal medya platformları Instagram, YouTube ve X ile Türkiye merkezli yeni sosyal medya platformu NSosyal'deki toplam takipçi sayıları Mart 2021'den bu yana 49 milyondan 82 milyona yükselirken taraftar gönül verdikleri takımları sosyal medyadan takip ediyor.
 

3
Galatasaray

Galatasaray Instagram'da 17,6 milyon, X'te 14,7 milyon, YouTube'ta 3,8 milyon ve yeni sosyal medya platformu NSosyal'de 41 bin olmak üzere dört platformda da zirvede yer alırken, toplamda 36 milyon takipçi sayısı yakaladı.

 

4
fenerbahçe

Instagram'da 11,5 milyon, X'te 12,4 milyon ve YouTube'ta 3 milyon ve NSosyal'de 23 bin ile dört platformda toplamda 27 milyon takipçiye sahip Fenerbahçe ise ikinci sırada bulunuyor.
 

5
Beşiktaş

Beşiktaş Instagram'da 7,6 milyon, X'te 5,8 milyon, YouTube'ta 1,6 milyon ve NSosyal'de 12 bin takipçi sayısıyla toplamda 15 milyonu geçti.
 

6
Trabzonspor

Instagram'da 1,4 milyon, X'te 1,9 milyon, YouTube'ta 362 bin ve NSosyal'de 13 bin takipçisi bulunan Trabzonspor da 3 milyon 675 binle sıralamada yer aldı.
 

7
DÖRT BÜYÜKLERİN DÖRT PLATFORMDA TOPLAM TAKİPÇİ SAYISI

DÖRT BÜYÜKLERİN DÖRT PLATFORMDA TOPLAM TAKİPÇİ SAYISI

Dört Büyükler'in sosyal medya platformlarından Instagram, YouTube, X ve NSosyal'deki takipçi sayıları toplamda 82 milyona yükseldi.

 

8
Galatasaray

Galatasaray dört platformda toplamda 36 milyon takipçi sayısı yakalarken Fenerbahçe ise 27 milyon ile ikinci sırada bulunuyor.
 

9
Beşiktaş

Beşiktaş'ı bu sosyal medya platformlarında toplamda 15 milyon, Trabzonspor ise 3 milyon 675 bin taraftar takip ediyor.
 

10
Trabzonspor

TARAFTARLAR TAKIMLARINI YOUTUBE'TAN İZLEDİ

Trabzonspor, YouTube kanalını 2005'te, Galatasaray 2011'de, Beşiktaş 2012 yılında, Fenerbahçe ise 2013'te açtı.

Abone sayısı YouTube özelinde ayrı bir önem taşıyor. Kulüpler abone sayısını arttırarak YouTube'tan gelir de elde edebiliyor.
 

11
YouTube

Taraftar sayısının az olduğu ve bu nedenle tribün gelirlerinin düşük olduğu bu dönemde kulüpler, YouTube kanalı abone sayılarıyla gelir sağlıyor.

Dört büyüklerin Mart 2021'de YouTube'taki abone sayısı 4,6 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında YouTube özelinde dört büyüklerin abone sayısında 4 milyondan fazla artış yaşandı ve 8,7 milyona yaklaştı.
 

12
youtube

Geçen yaklaşık 5 yıl içinde Galatasaray'ın YouTube'taki abone sayısı 1,7 milyondan 3,8 milyona ulaşırken, Fenerbahçe ise 1,9 milyondan 3 milyona çıktı. Beşiktaş'ın YouTube'ta abone sayısı ise 820 binden 1,6 milyona yükselirken, Trabzonspor'un abone sayısı ise 240 binden 362 bine çıktı.
 

13
Dört büyükler

X'TE DÖRT BÜYÜKLER'İN TAKİPÇİ SAYILARI

Maçların ardından tribünden ayrılan taraftarların buluşup karşılaşmaları yorumladığı kahvehanelerin ve diğer buluşma noktalarının yerini X aldı.

Dört büyüklerin Mart 2021'de X'teki takipçisi sayısı 24 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında X özelinde dört büyüklerin takipçi sayısında 10 milyondan fazla artış yaşandı ve 34,8 milyon oldu.
 

14
takipçi

Bu platformda 5 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında Galatasaray, takipçi sayısını 9,8 milyondan 14,7'ye, Fenerbahçe 8 milyondan 12,4'e, Beşiktaş 4,5 milyondan 5,8'e ve Trabzonspor ise 1,8 milyondan 1,9 milyona yükseltti.
 

15
instagram

INSTAGRAM'DA 4 YILDA 12 MİLYON ARTIŞ

Dört büyüklerin Mart 2021'de Instagram platformundaki takipçi sayısı 20 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında Instagram özelinde 18 milyonluk artış yaşandı ve 38,1 milyon oldu.

Söz konusu süreçte Galatasaray, takipçi sayısını 9,6 milyondan 17,6 milyona, Fenerbahçe 6,3 milyondan 11,5 milyona, Beşiktaş 3,8 milyondan 7,6 milyona, Trabzonspor ise 830 binden 1,4 milyona yükseltti.
 

16
NSOSYAL

NSOSYAL'DE "DÖRT BÜYÜKLER" YERİNİ ALDI

Türkiye merkezli yeni sosyal medya platformu NSosyal'de; Galatasaray, 41 bin takipçi ile ilk sırada yer alırken Fenerbahçe'nin ise 23 bin takipçisi bulunuyor.

NSosyal'de Trabzonspor'u 13 bin, Beşiktaş'ı ise 12 bin kişi takip ediyor.
 

17

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.