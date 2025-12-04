Sosyal medyanın şampiyonu beli oldu! İşte en çok takipçisi olan futbol takımı

Taraftar sayısının az olduğu ve bu nedenle tribün gelirlerinin düşük olduğu bu dönemde kulüpler, YouTube kanalı abone sayılarıyla gelir sağlıyor.

Dört büyüklerin Mart 2021'de YouTube'taki abone sayısı 4,6 milyon düzeyindeyken geçen süre zarfında YouTube özelinde dört büyüklerin abone sayısında 4 milyondan fazla artış yaşandı ve 8,7 milyona yaklaştı.

