Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin flaş gelişme! Gizli tanık "kaçırdılar" dedi, şahsı tüm detaylarıyla tarif etti

Türkiye’nin konuştuğu Rojin Kabaiş davasında flaş bir iddia ortaya atıldı. Rojin'in cansız bedeninin bulunmasından 13 ay sonra konuşan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gece zorla bir araca bindirildiğini öne sürdü.

BAKA BİR ERKEK DAHA VARDI

Bir kanalda yayına bağlanan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gün saat 21.00-22.00 arasında bir erkek tarafından zorla beyaz bir arabaya bindirildiğini, o aracın içerisinde şoför koltuğunda başka bir erkeğin daha olduğunu söyledi.

BOYUNDAN KİLOSUNA KADAR TARİF ETTİ

Gizli tanığın iddiasına göre; Rojin’i arabaya bindiren kişi 1.70 boylarında, orta kilolu, düz saçlı ve 25-30 yaşlarında biriydi. Gizli tanık, Rojin’in araca zorla bindirilmeye çalışılırken “Babama söylemeden gitmem, haberi var mı?” dediğini duyduğunu da aktardı.