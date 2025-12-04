Menü Kapat
Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin flaş gelişme! Gizli tanık "kaçırdılar" dedi, şahsı tüm detaylarıyla tarif etti

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili davada flaş bir gelişme yaşandı. Gizli bir tanık ilk kez canlı yayında her şeyi anlattı. Rojin'in kaybolduğu gece bir erkek tarafından beyaz bir arabaya zorla bindirildiğini öne süren tanık, şahsı boyundan kilosuna kadar tarif etti.

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin flaş gelişme! Gizli tanık
04.12.2025
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 15:09

Türkiye’nin konuştuğu davasında flaş bir iddia ortaya atıldı. Rojin'in cansız bedeninin bulunmasından 13 ay sonra konuşan , Rojin’in kaybolduğu gece zorla bir araca bindirildiğini öne sürdü.

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin flaş gelişme! Gizli tanık "kaçırdılar" dedi, şahsı tüm detaylarıyla tarif etti

BAKA BİR ERKEK DAHA VARDI

Bir kanalda yayına bağlanan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gün saat 21.00-22.00 arasında bir erkek tarafından zorla beyaz bir arabaya bindirildiğini, o aracın içerisinde şoför koltuğunda başka bir erkeğin daha olduğunu söyledi.

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin flaş gelişme! Gizli tanık "kaçırdılar" dedi, şahsı tüm detaylarıyla tarif etti

BOYUNDAN KİLOSUNA KADAR TARİF ETTİ

Gizli tanığın iddiasına göre; Rojin’i arabaya bindiren kişi 1.70 boylarında, orta kilolu, düz saçlı ve 25-30 yaşlarında biriydi. Gizli tanık, Rojin’in araca zorla bindirilmeye çalışılırken “Babama söylemeden gitmem, haberi var mı?” dediğini duyduğunu da aktardı.

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin flaş gelişme! Gizli tanık "kaçırdılar" dedi, şahsı tüm detaylarıyla tarif etti
