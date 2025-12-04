Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bir soygun da Adalar Adliyesi'nde! Zabıt katibi emanet bölümünü boşaltmış

Büyükçekmece Adliyesi'nde yapılan soygunun ardından benzer bir olay da Adalar Adliyesi adli emanet bölümünde yaşandı. Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan denetimde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Silahların çalındığı belirlendikten sonra zabıt katibi tutuklanırken, 9 silah halen bulunamadı.

Bir soygun da Adalar Adliyesi'nde! Zabıt katibi emanet bölümünü boşaltmış
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 13:26

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunda yaşanan soygunun üzerinden saatler geçmişken, benzer bir olay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yaşandı. Depoda yapılan denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Kayıp silahlardan 3'ünün İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı öğrenilirken, 9 silaha hala ulaşılamadı.

Bir soygun da Adalar Adliyesi'nde! Zabıt katibi emanet bölümünü boşaltmış

Bu silahlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosunda Zabıt katibi olarak görev yapan "U.E." isimli kişinin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma sırasında şüpheli başka bir şahsın ikametinde bulunduğu öğrenildi.

SİLAHLARI SATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada U.E.'nin, daha önce Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı ve halen aynı başsavcılık bünyesinde çalışmaya devam ettiği tespit edildi.

Bir soygun da Adalar Adliyesi'nde! Zabıt katibi emanet bölümünü boşaltmış

HIRSIZ KATİP TUTUKLANDI

'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zabıt Katibi U.E., görevli olduğu dönemde gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

SİLAHLAR HALA BULUNAMADI

Emanetten silahları usulsüz şekilde çıkardığı ve sattığı tespit edilen zabıt katibi U.E.'nin ikametinde yapılan aramada kayıp 9 silah ise bulunamadı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

