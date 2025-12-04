Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı! Eşinin komşularına söyledikleri dikkat çekti

İstanbul Büyükçekmece Adiyesi'nde skandal bir hırsızlık olayı yaşandı. Adliye'de işçi olarak çalışan Erdal Timurtaş isimli şahıs 25 kg altın ve 50 kg gümüşü çalarak sırra kadem bastı. 154 milyon TL'lik soygun yapan Timurtaş'ın soygun planları ortaya çıktı. Adli emanette 2021 yılında işe başlayan Erdal Timurtaş'ın 'Ailevi sorunlarım' var diyerek işe gelmediği ve bu süre zarfında planını yavaş yavaş işlediği belirlendi.

ALTINLAR TEKERLEKLİ ARABA İLE ÇIKARMIŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alındı. Adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın altınları adliyeden siyah poşetlere tek seferde yükleyip market arabasına benzer tekerlekli bir arabayla çıkardığı tespit edildi.

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, yapılan incelemelerde çalındığı tespit edilen emanetlerin, geçen aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayından ele geçirilen altın ve gümüşler olduğu ortaya çıktı.

Tespit edilen tutarın toplamda 154 milyon liralık (2 milyon 735 bin sterlin) olduğu saptandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verildi.

AİLESİYLE İNGİLTERE'YE KAÇMIŞ

Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın eşi E. Timurtaş ve iki çocuğu ile beraber 19 Kasım'da 08.22 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye daha önce bir defa daha gittiği tespit edilirken, mart ayında ise vizeye sunmak için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltına alınan Kemal Demir ise sorguya alındı.

EVLERİNDE ARAMALAR YAPILDI

Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil diğer tüm personelin de ifadeleri alındı. Öte yandan şüphelilerin ev adreslerinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı.

"BİZ VİZEMİZİ ALDIK İNGİLTERE'YE YERLEŞECEĞİZ"

Öte yandan Erdal Timurtaş'ın eşinin çevresindekilere söyledikleri de ortaya çıktı. Esenyurt'taki bir ilkokulda ücret karşılığı ders verdiği belirlenen E. Timurtaş'ın çevresindekilere, "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği aktarıldı. Polis okuldaki ve okul çevresindeki tüm kameraları da incelemeye aldı.