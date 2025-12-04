Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı! Eşinin komşularına söyledikleri dikkat çekti

Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan 154 milyon TL'lik dev soygunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 25 kg altın ve 50 kg gümüşü çalarak sırra kadem basan Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıkarken, altınları nasıl taşıdığı belirlendi. Timurtaş'ın eşinin çevresindekilere söylediği sözler ise dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı! Eşinin komşularına söyledikleri dikkat çekti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 08:24
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 08:41

İstanbul Büyükçekmece Adiyesi'nde skandal bir olayı yaşandı. 'de işçi olarak çalışan Erdal Timurtaş isimli şahıs 25 kg ve 50 kg gümüşü çalarak sırra kadem bastı. 154 milyon TL'lik yapan Timurtaş'ın soygun planları ortaya çıktı. Adli emanette 2021 yılında işe başlayan Erdal Timurtaş'ın 'Ailevi sorunlarım' var diyerek işe gelmediği ve bu süre zarfında planını yavaş yavaş işlediği belirlendi.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı! Eşinin komşularına söyledikleri dikkat çekti

ALTINLAR TEKERLEKLİ ARABA İLE ÇIKARMIŞ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alındı. Adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın altınları adliyeden siyah poşetlere tek seferde yükleyip market arabasına benzer tekerlekli bir arabayla çıkardığı tespit edildi.

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, yapılan incelemelerde çalındığı tespit edilen emanetlerin, geçen aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayından ele geçirilen altın ve gümüşler olduğu ortaya çıktı.

Tespit edilen tutarın toplamda 154 milyon liralık (2 milyon 735 bin sterlin) olduğu saptandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında talimatı verildi.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı! Eşinin komşularına söyledikleri dikkat çekti

AİLESİYLE İNGİLTERE'YE KAÇMIŞ

Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın eşi E. Timurtaş ve iki çocuğu ile beraber 19 Kasım'da 08.22 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye daha önce bir defa daha gittiği tespit edilirken, mart ayında ise vizeye sunmak için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı. Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltına alınan Kemal Demir ise sorguya alındı.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı! Eşinin komşularına söyledikleri dikkat çekti

EVLERİNDE ARAMALAR YAPILDI

Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil diğer tüm personelin de ifadeleri alındı. Öte yandan şüphelilerin ev adreslerinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı.

"BİZ VİZEMİZİ ALDIK İNGİLTERE'YE YERLEŞECEĞİZ"

Öte yandan Erdal Timurtaş'ın eşinin çevresindekilere söyledikleri de ortaya çıktı. Esenyurt'taki bir ilkokulda ücret karşılığı ders verdiği belirlenen E. Timurtaş'ın çevresindekilere, "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği aktarıldı. Polis okuldaki ve okul çevresindeki tüm kameraları da incelemeye aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun! Zimmet memuruna yakın isim konuştu: Özünde 10 numara çocuktu
Büyükçekmece Adliyesi'nde 147 milyon liralık dev soygun! Şoke eden detaylar
ETİKETLER
#hırsızlık
#altın
#kaçakçılık
#gümüş
#soygun
#gözaltı
#adliye
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.