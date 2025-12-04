Altın fiyatları yine bir anda düştü! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 4 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve FED faiz kararı altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynadı. Günlerdir toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatları 4 Aralık Perşembe gününü düşüşle açtı. Vatandaşlar ve yatırımcılar ise altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Aralık Perşembe 2025 altın fiyatları...
ALIŞ(TL) 38.724,00
SATIŞ(TL) 39.310,00
ALIŞ(USD) 4.191,82
SATIŞ(USD) 4.192,30
ALIŞ: 37.532,00
SATIŞ: 37.825,00
ALIŞ(TL) 5.252,41
SATIŞ(TL) 5.496,88
ALIŞ(TL) 9.412,00
SATIŞ(TL) 9.494,00
ALIŞ(TL) 5.728,12
SATIŞ(TL) 5.728,89