Altın fiyatları yine bir anda düştü! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 4 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve FED faiz kararı altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynadı. Günlerdir toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatları 4 Aralık Perşembe gününü düşüşle açtı. Vatandaşlar ve yatırımcılar ise altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Aralık Perşembe 2025 altın fiyatları...