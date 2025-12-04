Köprüde korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Afyonkarahisar'daki Bayat-Emirdağ kara yolu Mimar Sinan Caddesi üzerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; A.A. idaresindeki 26 DT 095 plakalı otomobil, Bayat-Emirdağ karayolu Mimar Sinan Caddesi mevkisinde köprü demirlerine çarptıktan sonra devrildi.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler hurdaya dönen araçta İbrahim Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan A.A., Y.E.B. ve İ.Ö.'yü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. İbrahim Ö'nün cenazesi ise hastane morguna götürüldü.
Hurdaya dönen otomobil, bölgeye gelen iş makinesi tarafından devrildiği köprü demirlerinin üstünden kaldırıldı.
Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.