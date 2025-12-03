Menü Kapat
Editor
 Banu İriç

Böcek ailesinin ölümü sonrası ilaçlama şirketleri sıkıntıda

İstanbul'da Böcek ailesinin parçalanmasıyla sonuçlanan oteldeki ilaçlama skandalı haşere kontrol sektörünü olumsuz etkiledi. Okların kendilerine döndürülmesinden rahatsız olan sektör temsilcileri kaçak firmalara karşı uyararak asıl tehlikenin market, internet ve sokaklarda satılanlarda olduğunu belirtti.

Böcek ailesinin ölümü sonrası ilaçlama şirketleri sıkıntıda
Haşere kontrol sektörü, ilaçlama sebebiyle vakalarının artması sonrası gözlerin kendilerine çevrilmesinden dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi. Böcek ailesinin zehirlenmesiyle sonuçlanan olay sonrası tüm haşere kontrol sektörünün töhmet altında kalmaması gerektiği ifade edildi.

Böcek ailesinin ölümü sonrası ilaçlama şirketleri sıkıntıda

ZEHİRLENME OLAYI OKLARI İLAÇLAMA ŞİRKETLERİNE ÇEVİRDİ


Trabzon'da uzun yıllardır haşere kontrol sektöründe hizmet veren Halil Uzun, İstanbul'da bir otelde 4 vatandaşın hayatını kaybettiği olayı değerlendirdi. Uzun, "Günlerdir konuşulan zehirlenme olayı kamuoyunda büyük bir yer kaplıyor ancak tartışma öyle bir noktaya sürüklendi ki, bir anda tüm oklar haşere kontrol sektörüne çevrildi. Oysa ortada tek bir olaydan çok daha fazlası var. Türkiye'de yıllardır göz göre göre süren kontrolsüz kimyasal kullanımı ve bunun oluşturduğu bir tehlike var. Tarım ürünlerinde kullanılan pestisitlerin yol açtığı sağlık sorunları, hastalıklar ve can kayıpları herkesin malumu. Fakat bu vakaların çoğu gündeme bile taşınmazken, tek bir trajik olayın tüm bir sektörü töhmet altında bırakması büyük bir çelişki oluşturuyor. Dahası geçmiş vakalar incelendiğinde zehirlenmelerin önemli bir bölümünün gıda kaynaklı kalıntılardan kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Son on yılda profesyonel ilaçlama kaynaklı ölüm sayısı birkaç vakayı geçmezken, tarımsal kalıntılardan etkilenen kişi sayısı binlerle ifade ediliyor" dedi.

Böcek ailesinin ölümü sonrası ilaçlama şirketleri sıkıntıda

SÜREÇ TALİMATLARI İZLENMEDİ

İstanbul'da oteldeki ilaçlama sonrası yaşananlarla ilgili olarak Uzun, "Fümigasyon uygulanmış, gerekli uyarılar iletilmiş ve oda kapatılmıştır. Bu aşamadan sonra belirlenen talimatlara tüm tarafların uyumu, sürecin en önemli basamağını oluşturur. Görünen o ki süreç içerisinde talimatların tamamı istenen düzeyde takip edilememiştir. Bu tür aksaklıklar, ruhsatlı ya da ruhsatsız fark etmeksizin çeşitli işletmelerde zaman zaman yaşanabilmektedir. Bu durum, bir kişi veya kurumu işaret etmekten ziyade tüm uygulamalarda talimatların eksiksiz yerine getirilmesinin hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Asıl tartışılması gereken gerçek sorunlar ise göz ardı ediliyor. Haşere ilaçlarının marketlerde, internet sitelerinde ve sokak tezgâhlarında kontrolsüz biçimde satılması, zirai bayilerin tarım dışındaki kişilere bile rahatlıkla ürün verebilmesi, apartman ve sitelerde bilgisizce yapılan amatör uygulamalar; bunlar sürdükçe üzücü vakaların yaşanması muhtemeldir" diye konuştu.

Böcek ailesinin ölümü sonrası ilaçlama şirketleri sıkıntıda

"RESMİ GÖRÜNÜMLÜ AMA KAÇAK"

"Sektörü asıl zan altında bırakan ikinci büyük sorun ise ‘görünürde resmi, gerçekte kaçak' çalışan firmalar" diyen Uzun "Ruhsatsız, eğitimsiz ve sigortasız personelle yapılan uygulamalar, son yıllardaki birçok zehirlenme vakasının temel sebebi. Eğer bu personele hak ettiği gelir ve güvence sağlansa kaçak çalışmaya yönelmezlerdi. Nitelikli işgücünü tutmanın yolu, emeğe değer vermekten geçiyor. Peki neden bu kadar çok merdiven altı firma var? Çünkü sektörün üzerine binen vergi yükü ağır. Yüzde 27-48 arasında vergi ödeyen, ürünlerini yüzde 10-20 KDV ile almak zorunda kalan tek hizmet alanı neredeyse . Birçok sektöre destek programları sağlanırken, bu alan onların hiçbirinden yararlanamıyor. Üstelik şirket kurulumunda kimlikle işlem yapılabilen pek çok sektörün aksine bu alanda mühendis zorunluluğu, sorumlu müdür, ekipman ve çok sayıda belge isteniyor. Maliyet yükseldikçe merdiven altı firmalar mantar gibi çoğalıyor; sektörün itibarı ise haksız yere zedeleniyor" ifadelerini kullandı.

