Editor
 Hüseyin Bahcivan

Inter Venezia maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

İtalya Kupası son 16 turu maçları kapsamında bugün Inter kendi evinde Venezia'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Inter Venezia maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta soruları gündeme geldi. Inter - Venezia maçında Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 22:00

son 16 turu karşılaşmaları bugün başlıyor. Mücadeleler kapsamında milli futbolcumuz 'nun forma giydiği Inter ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Inter - Venezia maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

INTER - VENEZİA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza'da oynanacak olan Inter - Venezia maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

İtalya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Davide Di Marco yönetecek.

INTER - VENEZİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turu maçları kapsamında oynanacak olan Inter - Venezia maçı bugün saat 23.00'te başlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER - VENEZİA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Inter - Venezia maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor. Bu sezon Inter ile 16 maçta 1.96 dakika süre bulan milli futbolcu 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

INTER - VENEZİA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Inter'de karşılaşma öncesinde Rafaele Di Gennaro, Tomas Palacios, Denzel Dumfries ve Ange Yoan Bonny'nin sakatlığı bulunuyor. 4 futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Venezia ise tam kadro sahada olacak.

Inter - Venezia maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Inter: Martinez; Bisseck, De Vrij, Augusto; Henrique, Diouf, Zielinski, Frattesi, Cocchi; Thuram, Esposito

Venezia: Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko; Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Haps; Yeboah, Fila

