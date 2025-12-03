Inter Venezia maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İtalya Kupası son 16 turu karşılaşmaları bugün başlıyor. Mücadeleler kapsamında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ile Venezia karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Inter - Venezia maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.
Giuseppe Meazza'da oynanacak olan Inter - Venezia maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
İtalya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Davide Di Marco yönetecek.
İtalya Kupası son 16 turu maçları kapsamında oynanacak olan Inter - Venezia maçı bugün saat 23.00'te başlayacak.
Inter - Venezia maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor. Bu sezon Inter ile 16 maçta 1.96 dakika süre bulan milli futbolcu 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Inter'de karşılaşma öncesinde Rafaele Di Gennaro, Tomas Palacios, Denzel Dumfries ve Ange Yoan Bonny'nin sakatlığı bulunuyor. 4 futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Venezia ise tam kadro sahada olacak.
Inter - Venezia maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Inter: Martinez; Bisseck, De Vrij, Augusto; Henrique, Diouf, Zielinski, Frattesi, Cocchi; Thuram, Esposito
Venezia: Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko; Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Haps; Yeboah, Fila